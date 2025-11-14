Tiro no pé! OAB RJ é condenada a pagar multa limitada a 100 mil reais se não reintegrar funcionario demitido em massa; leia sentença

São inúmeros os funcionários demitidos que estão voltando a seus cargos. No caso mais recente, a juiza da Comarca de São Gonçalo manda a OAB reintegrar o servidor com pagamentos de salários atrasados, bem como todos os benefícios. Detalhe: a reintegração deve ser imediata, independente do trânsito em julgado da sentença

Publicado em 14/11/2025 às 20:40

Alterado em 14/11/2025 às 20:56

A história da carochinha contada pela doutora Ana Tereza Basílio, presidente da OAB RJ, de que a demissão em massa dos funcionários daquele órgão de classe seria para enxugar custos, tem caído por terra e está virando um tiro no pé dos advogados fluminenses, que terão de pagar a alta conta apresentada pelo Judiciário.

Não têm sido poucos os funcionários que vêm ganhando na Justiça do Trabalho o direito de retornar a seus postos com todos os direitos assegurados, além de multas e juros e salários atrasados.

(Detalhe cruel: a OAB RJ tem impugnado os pedidos de gratuidade de justiça feitos pelos ex-funcionários, agora desempregados)

Agora, uma nova sentença diz que a presidente da Ordem jamais poderia demitir funcionários em massa sem negociações prévias com o sindicato da categoria.

"A jurisprudência consolidada do STF, conforme entendimento do Ministério Público do Trabalho, exige a intervenção sindical prévia como requisito procedimental imprescindível para a validade da dispensa em massa", escreve a juíza Claudia Siqueira da Silva, da 5ª Vara do Trabalho de São Gonçalo.

E sobre a justificativa para as demissões - "cortes de altos custos, modernização de setores e promessa de campanha", a juíza diz que a OAB se pauta em "supostos critérios subjetivos e objetivos, sem demonstrar de forma clara e objetiva".

PS. Na contramão desta notícia, outra: aliados da nova presidente-toda-toda têm pedido demissão por, comenta-se, não suportarem a forma como vem sendo administrada a OAB na atual gestão. Caso mais recente foi do competente ex-superintendente Adolfo Mathias.

É de se estranhar o silêncio dos medalhões do Direito fluminense acerca desses fatos. Quem tem poder para pedir o impeachment de um presidente de OAB?

