Zema critica supersalários no setor público, mas aumentou o seu em 300%

O governador de Minas é o segundo mais bem remunerado do país

Publicado em 30/09/2025 às 09:10

Alterado em 30/09/2025 às 09:10

Por Raony Salvador - Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, afirmou, em entrevista à CNN, que o Brasil é um país pobre, e criticou a visão de alguns servidores públicos que buscam enriquecer dentro da administração. “Se alguém quer ter um supersalário, que vá empreender, monte o negócio, fique bilionário, parabéns. Agora, nós não podemos ter carreiras no setor público para criar milionários”, declarou. O vídeo foi compartilhado pelo governador nas suas redes sociais.

Apesar da declaração, Zema tornou-se o segundo governador mais bem remunerado do país. Com um salário mensal de R$ 41.845,49, ele concedeu aumento de 300% a si mesmo, ao vice-governador e aos secretários de Minas Gerais, elevando significativamente os rendimentos do alto escalão do governo estadual.

Aumento de salários e ranking nacional

O aumento coloca Zema atrás apenas do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), que recebe R$ 46.366,19. Empatado com o mineiro, o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), também recebe R$ 41.845,49. Outros estados do topo da lista incluem Mato Grosso do Sul, com Eduardo Riedel (PSDB) recebendo R$ 35.462,27, e Rondônia, com Marcos Rocha (União Brasil) ganhando R$ 35.462,22.

Os salários do vice-governador e dos secretários também foram reajustados. O vice, Mateus Simões, recebe R$ 37.830,96; os secretários de estado, R$ 31.238,19; e os secretários-adjuntos, R$ 28.114,37. Os reajustes refletem um movimento do governo estadual de valorização do alto escalão, mas contrastam com as críticas do próprio governador ao enriquecimento dentro do serviço público.