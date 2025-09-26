Pesquisa para o Senado aponta que apoio de Bolsonaro 'afunda' Ciro Nogueira no Piauí

...

Publicado em 26/09/2025 às 08:18

Alterado em 26/09/2025 às 08:22

Por Glauco Faria - Uma pesquisa realizada pelo Instituto Amostragem, encomendada pelo Grupo Meio Norte de Comunicação e divulgada nesta quarta-feira (24), mediu as intenções de voto para o Senado levando-se em conta os apoios políticos do presidente Lula, do governador do estado Rafael Fonteles (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O senador Marcelo Castro (MDB) e o deputado federal Júlio César (PSD) aparecem liderando o levantamento nos dois cenários analisados.

No primeiro cenário, que inclui o atual senador Ciro Nogueira (PP) como um dos concorrentes, Castro e César têm ampla vantagem. Ambos com o apoio de Lula e Fonteles alcançam, respectivamente, 68,16% e 57,01% das intenções de voto. Nogueira, com o apoio de Bolsonaro, aparece com 29,43% e Tiago Junqueira (PL), igualmente apoiado por Bolsonaro, obtém 13,46%.

Os percentuais da pesquisa consideram apenas os votos válidos, excluindo os entrevistados que não souberam ou não quiseram responder.

Segundo cenário

Em um segundo cenário, onde o ex-deputado estadual Joel Rodrigues (PP) substitui Ciro Nogueira na disputa, Marcelo Castro e Júlio César veem suas intenções de voto aumentarem ainda mais. Castro atinge 71,25% e César alcança 66,40% dos votos válidos, ambos com o apoio de Rafael Fonteles e Lula.

Joel Rodrigues, com o apoio de Bolsonaro, registra 16,01% das intenções de voto, enquanto Tiago Junqueira, também apoiado por Bolsonaro, obtém 14,88%.

A pesquisa do Instituto Amostragem foi realizada no período de 5 a 9 de setembro de 2025 e ouviu 1.137 pessoas maiores de 16 anos em 49 municípios piauienses.