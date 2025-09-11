De Kakay sobre o voto de Luiz Fux

Direto de Paris, um dos mais importantes advogados criminalistas do país dá sua opinião sobre o voto divergente na ação contra os atos golpistas que tramita no STF

Publicado em 11/09/2025 às 07:46

Alterado em 11/09/2025 às 07:46

A opinião de Kakay:

"No meu ponto de vista, o voto divergente do Fux só reforça a importância deste julgamento e a completa independência do Supremo Tribunal Federal. Ele ficará vencido em um julgamento que garantiu todo o direito de defesa, e é nesta divergência que reside a beleza do direito. A unanimidade nem sempre é a melhor solução. No tocante à rapidez do processo, é necessário elogiar o ministro relator, Alexandre de Moraes, pois existe nos autos um réu preso desde novembro. O General Braga Netto poderia se insurgir contra qualquer demora. O que causa espécie é somente o fato desta divergência não ter sido levantada nos diversos processos que já foram julgados."