Saiba qual é a última notícia sobre a presidente da OAB/RJ

Publicado em 08/09/2025 às 15:36

Alterado em 08/09/2025 às 15:58

Entre os pouquíssimos funcionários que restaram da seção do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil - a maioria foi demitida, e alguns processam a casa na justiça, retornando a seus cargos, recebendo atrasados e até danos morais - circula o boato fortíssimo de que a nova presidente da casa, a doutora Ana Tereza Basílio, quer acabar com o plano de saúde e o vale refeição da turma.

Depois e transformar os CLTs em MEI, a digníssima deve andar querendo ver todo mundo na fila do SUS e na calçada à espera da abertura do Restaurante Popular mais próximo.

Isso é o que se pode dizer - no momento - sobre essa mulher de sucesso!

Cartas para o Informe.

PS. Uma ex-funcionária readmitida teria recebido em decisão liminar R$ 50 mil de danos morais.