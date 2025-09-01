Eduardo Bolsonaro falsifica texto do NYT para mostrar "apoio ao pai" por parte do jornal

Print altera reportagem do jornalão dos EUA para induzir seguidores a acharem que a publicação 'está com Bolsonaro'. Ele acabou desmascarado por internautas

Publicado em 01/09/2025 às 09:03

Alterado em 01/09/2025 às 09:14

Por Henrique Rodrigues - O deputado federal lesa-pátria Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está foragido há mais de seis meses nos EUA, de onde orquestra uma trama com o governo de Donald Trump para destruir a economia brasileira, realmente não se importa com a pecha de mentiroso que carrega há anos. Neste domingo (31), dois dias antes do início das sessões que selarão o destino de seu pai no STF, onde é julgado pela tentativa de golpe de Estado desfechada entre o final de 2022 e o começo de 2023, o filho 03 do ex-presidente foi ao seu perfil oficial no X para publicar um print traduzido de uma reportagem do jornalão norte-americano The New York Times que trata justamente sobre o julgamento.

Ele coloca a imagem, onde se lê um texto aparentemente positivo para Bolsonaro, com considerações sobre a conduta do ministro Alexandre de Moraes, e faz seus comentários distorcidos sobre os fatos criminosos praticados pelo líder do clã. "Nem mesmo o The News York Times, identificado com a esquerda, consegue esconder os abusos de Moraes".

Só que havia um problema: o print estava falsificado, com trechos críticos ao golpismo e de reconhecimento das ações em defesa da democracia retirados propositalmente para adulterar o sentido.

Alguns internautas, percebendo que o NYT não faria uma defesa daquelas em relação a um homem vil que tentou dar um golpe de Estado, foram então à publicação original do veículo e lá, depois de acionar o mecanismo de tradução automática do navegador Google Chrome, mostraram que a imagem tinha sido alterada pelo deputado foragido para parecer que a reportagem era positiva.

O print falso



Print adulterado por Eduardo Bolsonaro, no qual deixou apenas os questionamentos sobre as ações do STF no caso de seu pai Foto: reprodução

O print original



O print original, com os dois parágrafos apagados (marcados em azul), nos quais fica clara a posição do NYT em relação ao golpismo Foto: reprodução

A publicação enganosa