Flávio Dino sobe o tom e enquadra embaixador dos EUA no Brasil: aqui não, violão
Por INFORME JB com Revista Fórum
Publicado em 09/08/2025 às 10:02
Alterado em 09/08/2025 às 10:26
Por Lucas Vasques - Com a elegância e a contundência habituais, Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), reagiu, nesta sexta-feira (8), à nota divulgada pelo Departamento de Estado e pela embaixada dos Estados Unidos em Brasília.
No comunicado, ataques ao ministro Alexandre de Moraes, o acusando de “flagrantes violações de direitos humanos”, e ameaçando o Brasil, afirmando que estão “monitorando o STF”.
Dino destacou que monitorar a Justiça brasileira não é uma atribuição “da embaixada de nenhum país estrangeiro”.
“Lembro que, à luz do DIREITO INTERNACIONAL, não se inclui nas atribuições da embaixada de nenhum país estrangeiro ‘avisar’ ou ‘monitorar' o que um magistrado do Supremo Tribunal Federal, ou de qualquer outro Tribunal brasileiro, deve fazer”, afirmou Dino.
“Respeito à soberania nacional, moderação, bom senso e boa educação são requisitos fundamentais na Diplomacia. Espero que volte a imperar o diálogo e as relações amistosas entre Nações historicamente parceiras nos planos comercial, cultural e institucional. É o melhor para todos”, completou o ministro.
'Profunda indignação'
O encarregado de negócios dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar, foi convocado, nesta sexta-feira (8), para uma conversa no Itamaraty.
A diplomacia brasileira o comunicou da “profunda indignação” com as publicações recentes do Departamento de Estado e da embaixada estadunidense nas redes sociais. Além disso, considera as postagens como “clara ingerência” em assuntos internos e “ameaças inaceitáveis” a autoridades brasileiras.
