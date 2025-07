INFORME JB Por Jornal do Brasil [email protected]

INFORME JB

Já passou da hora de Xandão mandar prender o senador Marcos Do Val

Quem é habitué das redes sociais já se deparou com os vídeos criminosos do parlamentar, com falas inacreditáveis contra o STF

Por INFORME JB

[email protected]

Publicado em 25/07/2025 às 09:07

Alterado em 25/07/2025 às 12:52

[Senador Marcos do Val] O falastrão da República Marcos Oliveira/Agência Senado