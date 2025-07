'Bolsotaxa' de Trump e Eduardo Bolsonaro turbina popularidade de Lula, confirma Quaest

Por Jornal do Brasil

Publicado em 16/07/2025 às 09:08

Alterado em 16/07/2025 às 09:17

Por Plínio Teodoro - Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (16) confirma o estudo Latam Pulse e mostra que Donald Trump e Eduardo Bolsonaro (PL-SP) são os principais cabos eleitorais de Lula e as medidas atabalhoadas da ultradireita neoliberal contra a soberania do Brasil estão turbinando a popularidade do presidente.

Segundo a pesquisa, realizada entre 10 e 14 de julho, o anúncio da taxação de Donald Trump contra o Brasil, em conluio com Eduardo e o clã Bolsonaro, fez com que a aprovação de Lula subisse 3 pontos desde maio, chegando a 43%. A desaprovação caiu 4 pontos, de 57% para 53% no mesmo período.

"O que chama atenção é que a melhora na popularidade se deu principalmente fora das bases de apoio tradicionais do governo", afirma Felipe Nunes, CEO da Quaest.

No recorte de regiões, a maior inversão se deu no Sudeste, onde a desaprovação de Lula desabou de 64% para 56% e a aprovação subiu de 32% para 40%.

"Enquanto nas outras regiões não houve variação na aprovação, no Sudeste a diferença negativa passou de -32 pp para -16 pp", aponta Nunes.

A aprovação de Lula também ganhou força entre os brasileiros com Ensino Superior Completo, passando de 33% em maio para atuais 45%. Em contrapartida, a desaprovação desabou de 64% para 53%.

Outro impacto se deu na chamada classe média, principal nicho eleitoral em disputa: a aprovação, que vinha subindo desde março quando atingiu 35%, subiu de 39% em maio para atuais 43%. Já a desaprovação caiu de 62% em março para 58% em maio e chegou a 52%.

"Entre eleitores lulistas ou de esquerda, a aprovação continua alta (> 80%). Entre eleitores bolsonaristas ou de direita, a aprovação continua baixa (< 12%). A mudança mais significativa foi captada nos setores moderados, onde o saldo negativo passou de -28 pp para -16 pp", ressalta ainda Nunes.

Entre os eleitores que se definem sem "posicionamento", a aprovação de Lula saltou de 33% em maio para 38% e a desaprovação caiu de 61% para 54% no período.

"Para explicar as razões da melhora na aprovação nestes sub-grupos, investigamos o efeito de 3 fatores: (1) confronto entre Lula e Trump (2) melhora na percepção econômica (3) campanha ‘nós contra eles’", analisa o CEO da Quaest.

Segundo a Quaest, 72% dos brasileiros afirmam que Trump está errado em "impor taxas por acreditar que há uma perseguição a Bolsonaro no Brasil".

"O tarifaço contra o Brasil conseguiu unir a esquerda, os lulistas e os moderados (sem posicionamento); mas dividiu a direita e os bolsonaristas. Ou seja, empurrou o ‘centro’ para o colo do Lula", diz Nunes, sobre o índice de 77% - superior à média - entre aqueles que reprovam a bolsotaxa.

A pesquisa mostra ainda que 53% apoiam Lula para "reagir com reciprocidade às tarifas de Trump e 44% apoiam "Lula e o PT" na questão contra 29% que ficam ao lado de "Bolsonaro e seus aliados" - 15% dizem que não apoiam "nenhum dos dois".

Nunes diz ainda que "o que também não parece ter contribuído significativamente (ainda) para explicar a melhora do governo é a campanha promovida pelo governo em prol da taxação dos super-ricos", mesmo com a campanha tendo chegado a apenas 43% dos entrevistados.

A Quaest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 10 e 14/07. O nível de confiabilidade da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 2 pp. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos.

