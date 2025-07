Bolsonaristas tiram sarro de brasileiros e comemoram tarifas de Trump contra o Brasil

Por Marcelo Hailer - O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (9), por meio de uma carta publicada nas redes sociais, tarifas de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos.

A guerra comercial declarada por Trump contra o Brasil deve afetar a indústria brasileira e, consequentemente, gerar perda de postos de trabalho.

Mas o fato de a indústria brasileira ser atingida pela decisão de Trump não é motivo de lamento para os bolsonaristas — pelo contrário, é motivo de comemoração. Ou seja, estão felizes que a indústria será prejudicada e que pessoas vão perder o emprego.

Abaixo, separamos a reação de alguns bolsonaristas comemorando o anúncio de Trump:

LULA lutou tanto por mais taxas que conseguiu junto com o STF uma taxa 50% para os próprios americanos.

Responsável pela Política Internacional do Brasil nesse momento. Além de antissemita é um covarde. pic.twitter.com/IwyCOtlpZc

Parabéns lula, você conseguiu ferrar o Brasil!

Você está com raiva dos brasileiros? Seu anti-patriotismo não tem limites!

Depois de tantas ações provocando a maior democracia do mundo, tá aí o resultado do vexame da sua política internacional ideologizada.

Desde Janja, mandando… pic.twitter.com/juXalYX8iW