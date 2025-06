Bolsonaro desencanta seguidores celerados e pede desculpas a Moraes e ministros do STF por acusações sem provas

...

Publicado em 10/06/2025 às 15:25

Alterado em 10/06/2025 às 15:32

Bolsonaro, que estava previsto para ser interrogado por Alexandre de Moraes nessa quarta (11), teve antecipado seu interrogatório no STF pelo ministro Alexandre de Moares.

Começou pedindo desculpas, pasmem. Ponto.

Logo no início, Bolsonaro negou envolvimento na trama, que, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, tem ele como protagonista, em ações contra Estado Democrático de Direito ao tentar impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022, com apoio de militares.

"Não procede a acusação, Excelência", afirmou o ex-mandatário ao magistrado.

Bolsonaro foi questionado por Moraes sobre declarações sobre ele e os ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso.

"Não tenho indício nenhum. Era uma reunião para não ser gravada. Então, me desculpe, não tive intenção de acusar de desvio de conduta contra os três", disse Bolsonaro.

O ex-chefe de Estado é apontado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como uma figura-chave do grupo criminoso que tentou romper democracia.

Não me viram desrespeitar uma só decisão. Em nenhum momento eu agi contra a Constituição. Eu joguei dentro das quatro linhas o tempo todo. Muitas vezes me revoltava, falava palavrão,, sei disso. Mas, no meu entender, fiz aquilo que tinha que ser feito", afirmou o ex-chefe de Estado. (com Ansa e Sputnik Brasil)