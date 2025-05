Após TJ RJ derrubar Ednaldo, chapa 'favorita' a assumir CBF tem Flavio Zveiter como CEO da confederação

...

Publicado em 17/05/2025 às 11:14

Alterado em 17/05/2025 às 13:09

.

O jornalista Cosme Rímoli, do R7, publica a seguinte notícia em sua coluna: "Federações apresentam nome como ‘imbatível’ para substituir Ednaldo Rodrigues. Eleição na CBF será um dia antes de Ancelotti convocar".

Conta Cosme que o favorito para assumir a CBF é Samir Xaud, filho do presidente da Federação de Futebol de Roraima, Zeca Xaud, e que, com a atuação do interventor, Fernando Sarney, que marcou novas eleições em poucos dias, ficará difícil o presidente afastado, Edinaldo Rodrigues, reverter o caso no STJ - porque a justiça é morosa.

A chapa a vencer já teria apoio de 22 federações do país, o que inviabilizaria qualquer outra candidatura, e dentro dela figuraria o nome do advogado Flávio Zveiter, filho do desembargador Luiz Zveiter, do TJ RJ, que assumiria o posto de CEO da CBF.

Samir, um rapaz que nunca presidiu uma federação, ter apoio de 22 dirigentes, é um caso a se pensar...

Ednaldo, como se percebe, é a parte mais fraca nas atuais circunstâncias.

A ver.

PS. O mote da nova chapa seria "rejuvenescer o poder".