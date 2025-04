Desastre de Musk é perda para o bolsonarismo e vitória de Xandão

Império do homem mais rico do mundo corre o risco de implodir

Publicado em 04/04/2025 às 17:27

Alterado em 04/04/2025 às 17:27

Por Luiz Carlos Azenha - Se a família Bolsonaro esperava apoio de Elon Musk no enfrentamento a Alexandre de Moraes, talvez tenha de pensar de novo.

O homem mais rico do planeta, assessor especial de Donald Trump, pode deixar sua posição no governo, depois de passar de um ativo a um "tóxico".

Musk ainda comanda, informalmente, o departamento-fantasma do governo encarregado de desmantelar instituições públicas.

Percebendo a alta taxa de impopularidade de Musk, a oposição democrata nos EUA passou a chamar o governo de Trump-Musk.

O bilionário ficou marcado pela insensibilidade ao aparecer publicamente com uma motosserra, dada a ele por Javier Milei, enquanto provocava desemprego e dor em milhares de demitidos do serviço público.

As ações comandadas por Musk causaram fricção com outros integrantes do governo Trump e com as bancadas republicanas na Câmara e no Senado.

Uma dura derrota eleitoral

Para além disso, a "mágica" de Musk fracassou em recentes eleições para a Suprema Corte de Wisconsin.

Musk colocou U$ 21 milhões de sua fortuna na campanha de um candidato conservador à Corte estadual, com o objetivo de formar maioria de 4 a 3.

O bilionário repetiu o que já havia feito na Pensilvânia: chegou a dar cheques de U$ 1 milhão a eleitores sorteados.

Porém, a candidata à qual Musk se opunha, Susan Crawford, venceu a eleição por larga margem, mantendo a maioria liberal de 4 a 3.

Wisconsin é um termômetro dos eleitores do Meio Oeste dos Estados Unidos, que garantiram a vitória a Trump nas eleições presidenciais.

Um péssimo sinal para Trump.

O ocupante da Casa Branca odeia ser visto como "derrotado".

Mas os motivos principais para Musk se afastar do governo tem relação com suas empresas.

Ele certamente será beneficiário de dinheiro público durante o governo Trump, através de contratos de suas empresas com o governo federal.

Apesar disso, a joia da coroa, a Tesla, está correndo sério risco.

Campanha popular deu resultados

Não são apenas os ataques físicos feitos aos automóveis da empresa nas ruas dos Estados Unidos, cometidos por gente descontente com Musk.

As vendas da Tesla caíram 13% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.

Pior: as perdas não estão acontecendo apenas na Europa, mas também nos Estados Unidos.

As ações da empresa caíram mais de 30% desde o início do ano.

Analistas de mercado agora admitem ter subestimado a campanha contra a Tesla e Musk promovida por militantes diante de concessionárias da empresa, associando a marca ao nazismo.

Para complicar ainda mais, um dos poucos negócios realmente lucrativos de Musk, a estocagem de energia, estará sujeita às tarifas de 54% impostas pelo governo Trump à China, uma vez que depende de baterias importadas... da China.

Elon Musk terá de lidar com problemas colossais que ameaçam seus negócios -- nenhum deles atende pelo nome Alexandre de Moraes.