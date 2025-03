INFORME JB Por Jornal do Brasil [email protected]

Julgamento de Bolsonaro recomeça nessa quarta-feira com voto de Moraes, que já disse a que veio nesta terça

Ministro-relator levantou o tom de voz para dizer com o dedo em riste, Bolsonaro presente, que as milícias digitais, sejam do Brasil ou estrangeiras (referência a Elon Musk e a Eduardo Bolsonaro), não vão intimidar a Justiça brasileira, porque 'o Brasil é soberano' e tem suas próprias leis

Publicado em 25/03/2025 às 17:55

Alterado em 25/03/2025 às 19:54

Ministro Alexandre de Moraes durante o julgamento na tarde desta terça (25) Foto: Fellipe Sampaio/STF