Baía de Guanabara; será que agora vai?

No sábado, 22 de março, em comemoração ao Dia Mundial da Água, enquanto os esforços do setor público (estado e prefeituras) para despoluir os rios que levam sujeira braba à Baía de Guanabara andam a passos de cágado, bem como as ações das concessionárias de água e esgoto, um mutirão de voluntários vai arregaçar as mangas para ações concretas de limpeza de praias e rios em seis municípios no entorno da Baía, incluindo uma ação na Praia do Flamengo, onde deságua o Rio Carioca.

O evento, batizado de “Clean Up Day”, e organizado pela Rede de Conservação Águas da Guanabara, em parceria com a Petrobras, terá a participação direta de projetos socioambientais Coral Vivo, Guapiaçu, Meros do Brasil e UÇÁ, apoiados pela estatal.

Onde atuar

A ação, que reforça o compromisso coletivo com a saúde da Baía, ocorrerá na Praia do Flamengo (Aterro), São Gonçalo (Praia das Pedrinhas), Cachoeiras de Macacu (Poço do Valério), Niterói (Charitas), Tanguá (Rio Caceribu) e Maricá (Praia do Recanto).

A atividade será dividida em duas etapas: coleta, onde os voluntários vão recolher o lixo das áreas designadas, e triagem, momento em que o material será classificado, registrado e pesado. Os dados levantados serão fundamentais para mapear os tipos de resíduos que chegam à costa, ajudando a orientar a implementação de ações concretas pelo poder público.

Durante a ação, o público contará com um circuito interativo, que transformará a sensibilização ambiental em uma experiência envolvente para todas as idades. Games e desafios testarão conhecimentos sobre sustentabilidade, enquanto uma exposição de materiais didáticos, do acervo de esqueletos de corais e de óculos de realidade virtual, vai levar o público a um mergulho na educação e cultura oceânica.

Impacto e relevância

Desde a sua primeira edição, em 2022, o Clean Up Bay vem ampliando a mobilização coletiva na proteção dos ecossistemas costeiros. Com a participação de 916 voluntários, a iniciativa já impediu que quase três toneladas de resíduos chegassem ao mar. A maior parte do material recolhido é composta por plásticos, que representam uma grave ameaça à biodiversidade, à saúde humana e à economia local.

Essa ação de limpeza pontual se integra às campanhas regulares de limpeza realizadas durante o período de defeso do caranguejo-uçá, conhecidas como 'Operação LimpaOca', que proporcionam ainda uma fonte de renda alternativa para catadores e catadoras de caranguejo das regiões de atuação.

Formação de lideranças

Para garantir a efetividade da ação, que ocorrerá simultaneamente em municípios no entorno da Baía de Guanabara, será oferecida, gratuitamente, a formação de ‘Lideranças em Limpeza de Praias e Outros Ambientes´, com inscrições no link:https://bit.ly/CleanUpBay.

A capacitação orientará os voluntários sobre o uso adequado dos equipamentos de proteção individual (EPIs), as áreas a serem trabalhadas, a dinâmica da atividade e todos os passos necessários para se prepararem para o Clean Up Bay ou mesmo organizarem limpezas em suas comunidades.

Serviço:

Clean Up Bay 2025 – Dia de Limpeza da Baía de Guanabara+ Circuito de Educação Ambiental

Data: 22 de março de 2025

Horário: 8h às 12h

Locais: Praia do Flamengo (Aterro), São Gonçalo (Praia das Pedrinhas), Cachoeiras de Macacu (Poço do Valério), Niterói (Charitas), Tanguá (Rio Caceribu) e Maricá (Praia do Recanto)

Mudanças na Filosofia

A Academia Brasileira de Filosofia (ABF), com sede no Rio de Janeiro, na histórica casa de Marechal Osório, aprova hoje o seu novo Estatuto. Entre as mudanças está a criação da Cátedra de Filosofia da Mente, sob a coordenação do acadêmico Dr. Jorge Trindade.

Com a iniciativa passa a permitir a inclusão de “membros associados” da Academia. A Cátedra terá as seguintes linhas de investigação: Filosofia do Direito, Direito e Psicanálise, Psicologia Jurídica e Bioética. Cinco vagas serão destinadas a associados do IARGS (Instituto dos Advogados do RS) que manifestarem interesse.

E amanhã toma posse a nova Diretoria da ABF, com a recondução do professor Edgard Leite à presidência. O Dr. Jorge Trindade continua como chanceler.

Posse na Medicina

Nessa sexta (14), o médico mineiro Henrique Moraes Salvador Silva toma posse na Academia Nacional de Medicina, às 20h, na sede da instituição, no Rio de janeiro. Ele ocupará a cadeira 61 – seção cirurgia -, e sucederá a Alcino Lázaro da Silva, morto em 2022. Graduado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, Henrique Salvador é um dos maiores especialistas em ginecologia e mastologia no Brasil. Integrou ainda a equipe responsável pelo primeiro bebê de proveta de Minas Gerais, e possui especialização em reprodução humana em universidades da Alemanha e Canadá.

Desde 2023, preside o Conselho de Administração da Rede Mater Dei de Saúde. Henrique Salvador também foi coordenador do serviço de ginecologia e obstetrícia e diretor do Centro de Estudos da instituição. Com vasta experiência na área, o médico é ex-presidente do Conselho de Ética da Sociedade Brasileira de Mastologia, do qual é membro desde 1998. É ainda vice-presidente da Sociedade Mundial de Mastologia. Com mais de 1200 participações em eventos nacionais e internacionais, possui mais de 241 publicações, incluindo 12 livros nas áreas de ginecologia, mastologia e gestão.