CRIANÇAS FICAM NO BRASIL! DECISÃO HISTORICA DA MINISTRA CARMEN LÚCIA

Publicado em 14/06/2024 às 18:05

Alterado em 14/06/2024 às 19:36

Em decisão histórica em defesa de centenas de mães brasileiras que perdem seus filhos para pais estrangeiros, com sentenças judiciais baseadas na Convenção de Haia, a ministra Carmen Lucia concedeu Habeas Corpus e as crianças brasileiras deportadas do Brasil pelo STJ recentemente continuarão vivendo com a mãe no Brasil. O assunto foi notícia publicada neste INFORME JB, o que originou a campanha "DEIXEM AS CRIANÇAS NO BRASIL", movimento que teve adesão de famosos e formadores de opinião.

O STJ havia decidido pelo envio das crianças para o pai na Colômbia, sem considerar a excepcionalidade prevista na lei. Com a interpretação correta da Convenção de Haia, que prevê excepcionalidade, a ministra Carmen Lúcia decidiu pela permanência das crianças brasileiras em nosso país.

Norman Delmas, o pai, tem prisão decretada no Brasil e na Colômbia.

O advogado da mãe dos menores é o doutor Alexandre Serpa Pinto Fairbanks, que substituiu a doutora Nadia Valente e o escritório Sérgio Bermudes, que perderam a ação por 5 X 0 no STJ.