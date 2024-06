MOVIMENTO 'DEIXEM AS CRIANÇAS NO BRASIL'; 'Justiça brasileira não é justa', diz o ator Tonico Pereira

Artistas, intelectuais e os principais canais de mídia no Brasil repercutem a notícia das crianças brasileiras retiradas da mãe pelo Superior Tribunal de Justiça para serem enviadas ao pai na Colômbia

A decisão do Superior Tribunal de Justiça que "expulsa" três crianças brasileiras, de 8, 10 e 12 anos, para a Colômbia, retirando-as traumaticamente da mãe brasileira para entrega-las ao pai paraguaio, está movimentando intelectuais e formadores de opinião de todo Brasil. A notícia foi publicada aqui no Informe JB.

Brasileiros estão fazendo um grande movimento para que as crianças permaneçam com a mãe, no Brasil.

O filho mais velho tem paralisia cerebral e pode, de acordo com laudo médico-pericial entregue à justiça, morrer durante a viagem de avião.

Nas redes sociais, diversos vídeos publicados por artistas como Luana Piovani, Tonico Pereira, Alexia Dechamps, Antonio Grassi, Samara Felippo e o cineasta Silvio Tendler têm milhões de acessos e cada vez mais compartilhamentos.

Na mídia, portais importantes, como "Brasil 247", "Metrópoles", "Agenda do Poder", além de jornais como "O Globo", replicaram a notícia. Veja abaixo alguns vídeos.

Samara Felippo

Alexia Dechamps

Tonico Pereira

Silvio Tendler

Antônio Grassi

