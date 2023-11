Alexandre de Moraes viraliza nas redes após ironizar ‘vestimenta verde-periquito' de Hang

Durante o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu candidato a vice da chapa, Walter Braga Netto, por uso eleitoral do 7 de setembro, o ministro Alexandre de Moraes, último a votar por ser o presidente da Corte, fez referências irônicas ao empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan.

Ao longo do desfile cívico-militar em Brasília, Hang subiu à tribuna e ficou entre o ex-capitão e o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Para o ministro, o espaço de destaque oferecido a Hang foi uma "cena patética" que não apenas comprova o caráter eleitoreiro do evento, como mostra que o empresário agiu como "cabo eleitoral" do ex-presidenciável.

No voto, Xandão ainda ironizou a vestimenta "verde-periquito" de Luciano Hang, o que deixou as redes sociais em polvorosa.

"Uma cena patética e triste pro Brasil. Uma cena que foi veiculada no mundo todo. O presidente [Bolsonaro] simplesmente afastando o presidente de Portugal e chamando o seu cabo eleitoral [em referência a Luciano Hang], vestido com a sua tradicional vestimenta verde-periquito, vestido para fazer campanha”, justificou o debochado Moraes.

Moraes cita presença de Luciano Hang ao julgar uso eleitoral do 7 de Setembro.



“Se não bastasse a primeira vergonha, do verde-periquito, nós tivemos a segunda. Desfile de tratores em um ato cívico-militar. Será que se os atletas de bicicleta pedissem, ou carros antigos… Tratores por quê? Para demonstrar apoio", completou.

O voto em tom jocoso levou Alexandre de Moraes para os assuntos mais comentados do X/Twitter nesta terça-feira (31). A Tag #VeiodaHavan, em referência a Luciano Hang, também ganhou destaque.