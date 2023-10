GrandeDia: um ano da vitória de Lula nas urnas deixa a internet em polvorosa

Há exatamente um ano, em 30 de outubro de 2022, o Brasil se livrava do bolsonarismo. Após um segundo turno acirrado, com pouco mais de dois milhões de votos de diferença, os eleitores compareceram em massa às seções eleitorais para eleger o nordestino Luiz Lula da Silva (PT) para seu terceiro mandato como Presidente da República.

Era umas 19h30 de domingo (30) quando o resultado foi anunciado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na contagem final, Lula angariou 60.345.999 de votos, um recorde para a democracia brasileira, contra 58.206.354 de votos dados a Jair Bolsonaro (PL).

Nesta segunda-feira (30), dia de "soprar as velhinhas", Lula se manifestou nas redes sociais. Questionou internautas sobre o sentimento após a vitória da democracia.

"Há um ano, a democracia vencia nas urnas. De lá pra cá retomamos programas sociais, reduzimos o desmatamento e o desemprego, recuperamos a imagem do Brasil no mundo e a vida melhorou. O que você está achando e como está se sentindo 1 ano depois?”, questionou nesta segunda (30) no X, antigo Twitter.

O chefe de Estado, porém, não foi o único a se pronunciar. Milhares de brasileiros celebraram o aniversário de um ano nas redes e fizeram da tag #Grandedia, uma ironia às postagens do ex-presidente, se tornar um dos assuntos mais comentados do X.

Veja as reações abaixo

Há um ano, a democracia vencia nas urnas. De lá pra cá retomamos programas sociais, reduzimos o desmatamento e o desemprego, recuperamos a imagem do Brasil no mundo e a vida melhorou. O que você está achando e como está se sentindo 1 ano depois? — Lula (@LulaOficial) October 30, 2023

Um ano que fiz esse vídeo e visualizou no Brasil inteiro...



(1 ano de não eleito, 1 ano de Lula, 1 ano fazendo o L, Bonner, 30 de Outubro grande dia) pic.twitter.com/MN1ovkaKOA — Sou o Luiz (@luiz_ressaca) October 30, 2023

GRANDE DIA! Há um ano, o dia da vitória e libertação do povo brasileiro pic.twitter.com/9KRUJbbcNP — Lucia Nunes ?????????? (@LuciaNu64118270) October 30, 2023

GRANDE DIA ????:



Há exatamente 1 ano o Bonner e o Brasil inteiro abria uma latinha pra comemorar a vitória do Lula. Há exatamente 1 nós tiramos um lixo chamado Jair Bolsonaro do poder e vencemos o fascismo.



30 de outubro é uma data pra NUNCA MAIS esquecer. pic.twitter.com/2SM6e6Zx4v — Te Comuniquei ????? (@te_comuniquei) October 30, 2023

GRANDE DIA! 1 ANO DE NÃO ELEITO pic.twitter.com/GN8XIk0dVj — Debocheria (@debocheria) October 30, 2023

GRANDE DIA ???? Feliz aniversário de 1 ano de não eleito. O sempre derrotado, Jair Bolsonaro, e os seus igualmente derrotados seguidores alucinados... pic.twitter.com/i0RIrN5wZA — Cesar Calejon (@cesarcalejon1) October 30, 2023

Grande dia, exatamente 1 ano nós vencemos o fascismo, 1 ano nós falamos está na hora do já ir embora para nunca mais voltar. pic.twitter.com/li8AOKzyNz — Marcio PT 13 ????% (@Marciolopeste) October 30, 2023

E HOJE

GRANDE DIA

Há 01 ano a democracia do Presidente Lula derrotava o fascismo. pic.twitter.com/CCGVrob6p1 — Carlos Santos (@CarlosS48442375) October 30, 2023

Hoje faz um ano que expulsamos o demônio da presidência

Também faz um ano que Deus castigou os crentes, falsos profetas, alienados que transformaram as igrejas em culto aos bolsonaros.



1 ANO DE NÃO ELEITO GRANDE DIA pic.twitter.com/vIZSAHniB8 — André Limart ? (@andrelimart) October 30, 2023

????HUMOR:



Hoje faz 1 ano que estamos esperando as 72 horas.????



Siga este perfil para combater o bolsonarismo.



GRANDE DIA, Fez o L, Malafaia, Há 1, 1 ANO DE NÃO ELEITO pic.twitter.com/5S3FUb06TC — Ronny Teles ???????? (@TelesCombate) October 30, 2023

Um ano que o pobre de direita chora no twitter implorando por atenção.



Gostoso demais viver no país do L! pic.twitter.com/miyOuAqxDR — Pires (@RodrigoComrua) October 30, 2023

Grande dia! Há 1 ano, Lula derrotava Bolsonaro nas eleições e era eleito presidente do Brasil. 30 de outubro ficará marcado na história do nosso país. Eu fiz o L, e você? pic.twitter.com/ElAmVCDoKC — Reimont (@Reimont) October 30, 2023

GRANDE DIA - 1 ANO DA LAPADA

LULA PRESIDENTE

PATRIOTÁRIO CHORA pic.twitter.com/tTi4HMw0Bi — tocamenteafrente (@tocamenteafren1) October 30, 2023

Grande dia! Há 1 ano, o povo brasileiro escolheu a democracia, derrotamos o fascismo nas eleições e elegemos Lula presidente do Brasil. De lá pra cá o Brasil só avançou! ????????



1 ano de Bolsonaro não eleito! ???? pic.twitter.com/RHvbESuCZi — Marina do MST (@marinadomst) October 30, 2023

É DE ARREPIAR.

HÁ 1 ANO, O MOMENTO DA VIRADA

pic.twitter.com/nCxBAefe7P — Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) October 30, 2023

1 ANO DE NÃO ELEITO



Minha contribuição com o melhor da política eleitoral do interior nordestino



GRANDE DIA pic.twitter.com/vFHSsfjrUV — maxinne (@_nomecomposto) October 30, 2023

