Primeira-Dama da Cultura imortaliza nova Fiorentina

Primeira-dama da Cultura brasileira, cujas atuações no teatro, no cinema, na televisão e na defesa da literatura e das manifestações culturais do país a tornaram imortal da Academia Brasileira de Letras, onde tomou posse, em 25 de março de 2022, na cadeira 17, que pertenceu a Affonso Arinos de Mello Franco, Fernanda Montenegro conheceu, nesta quinta-feira, a nova Fiorentina, em Ipanema.



Após o almoço, deixou seu autógrafo na coluna que contém a assinatura original do Rei Pelé, copiada de uma das colunas da casa no Leme.



Do Leme a Ipanema



Assídua frequentadora, com a turma do teatro, da primeira fase da Fiorentina, onde ia acompanhada do saudoso marido, Fernando Torres, após as peças que estrelava nos grandes palcos da cidade, como o Teatro do Copacabana Palace, Fernanda Montenegro foi homenageada, com uma bela foto em preto e branco, de corpo inteiro, na parede central da matriz.



Agora, o retrato voltou a ocupar o centro da parede principal da nova casa da rua Aníbal de Mendonça, junto com toda a ‘memorabilia’ de retratos, caricaturas e ilustrações dos ilustres frequentadores que representavam as fases mais fervilhantes da vida cultural do país irradiada do Rio de Janeiro.





Fernanda Montenegro deixou seu autógrafo nas famosas colunas circulares do restaurante Foto: Fiorentina Press

Provando a si mesma

Na 'Coluna da Fama'

A assinatura da imortal Foto: Fiorentina Press

Apoio ao Jornal do Brasil

Além da divulgação mensal das peças e shows em cartaz na cidade, os grandes menus seguem a tradição adotada no Leme, com pratos criados por inspiração de uma personalidade.A imortal, que se fazia acompanhar pela atriz e amiga Jacqueline Laurence, foi apresentada ao “Stinco di Vitello Fernanda Montenegro”, e aprovou.Trata-se de um corte de paleta de cordeiro, assado no próprio molho, acompanhado de risotto parmesão.Sempre simpática e solícita, a grande dama da cultura foi recepcionada pelo casal Omar Peres e Lenise Figueiredo, que a convidou para registrar sua ilustre presença em uma das “Colunas da Fama” da Fiorentina.Recordo, com emoção, quando recebi, em janeiro de 2018, quando estava coordenando a redação da volta do JORNAL DO BRASIL às bancas, em fevereiro, mensagem da Primeira-Dama da Cultura brasileira se dizendo feliz com a volta do JB impresso, “um veículo que sempre atuou na vanguarda de apoio ao Teatro e às manifestações culturais do país”, declarou em entrevista publicada na capa do Caderno B.O JB segue online. E a Grande Dama está agora duplamente imortalizada.