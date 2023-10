Zambelli diz que pediu endereço de Moraes para mãe enviar carta, mas não convence

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) deu uma versão um tanto quanto controversa sobre o pedido do endereço residencial do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao hacker Walter Delgatti. Inicialmente, a extremista disse que não se lembrava do contexto do episódio. O pedido foi feito por áudios enviados por aplicativo de mensagem de celular.

Em entrevista ao Blog da Andréia Sadi, no G1, Zambelli declarou que solicitou o endereço funcional de Moraes a pedido de sua mãe, que queria escrever uma carta para “sensibilizar” o ministro, que é relator das investigações que envolvem a deputada.

“Minha mãe tinha escrito uma carta para o Alexandre de Moraes e queria entregar essa carta. Eu disse para não mandarmos para o STF para evitar pegar mal, e ela disse que o certo era enviar para a casa dele”, alegou. “Acabamos não mandando essa carta. Ela que me lembrou [do episódio], eu não lembrava disso. Esse foi o motivo [da conversa com Delgatti]”, afirmou.

No entanto, uma rápida análise das redes sociais mostra que Rita Zambelli, usada como "álibi" da filha parlamentar, tem um extenso histórico de ofensas contra o ministro, chamado por ela de "merd*", "cabeça de pic*", "vendido idiota", "cabeça de ovo", "Kojac 1313".

"Ooop seu merda! Coagir? Simmmm se for de esquerda não trabalha comigo. Com certeza tem algo errado com a pessoa. Assim como você seu merd*, cabeça de pic*... Um banana nas mãos da esquerda. Seu vendido idiota", escreveu Rita em publicação no Facebook no dia 13 de outubro de 2022, em maio às eleições presidenciais.

Também publicações de anos atrás, como uma de 4 de setembro de 2021 - dias antes de Bolsonaro chamar o ministro de "canalha" em ato do 7 de Setembro na avenida Paulista.

"Alexandre Moraes, não, hoje não vou te chamar de xandao, cabeça de ovo, kojac 1313.. vou chamá-lo Ale, como chamo carinhosamente meu sobrinho Alexandre. Ale, o que você teme que o povo saiba? Muito fácil se esconder dentro da toga e atrás da pf! Íntima um, prende 10 e cadê você? Seja um togado autêntico Ale. Vem pra rua. Se mistura com a gente, fale com o povo, conta pra gente o que te apavora. O que te deve o Pacheco? O que você deve pro Lula ou Zé Dirceu? Vem pra Paulista Ale! Você não se acha um deus? Não se engane Ale, não vamos dobrar os joelhos pra você. Você sim deve dobrar os joelhos para nós, povo brasileiro patriota. Não vamos guilhotinar você", escreveu.

O que diz o STF

Por conta do histórico de xingamentos tanto da mãe quanto da filha parlamentar, colegas de Moraes na Suprema Corte ouvidos pelo blog da Daniela Lima disseram que a narrativa da deputada bolsonarista é "inverossímil" e "ridícula". Eles avaliam que as novas provas agravam a situação jurídica da deputada, que ainda não falou à Polícia Federal sobre o assunto.

O que diz a defesa

O advogado de Carla Zambelli, Daniel Bialski, disse não ter sido consultado pela cliente antes da entrevista, mas afirmou que recebeu, nesta terça-feira (24) sinal do gabinete de Moraes de que terá acesso ao inquérito sobre a deputada. O ministro havia dado direito de a defesa conhecer a peça há tempos, mas, segundo Bialski, a Polícia Federal não havia cedido.