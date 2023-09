Suspeita de bomba a bordo faz comandante aterrissar avião da TAP em Barcelona

Aconteceu agora há pouco, por volta das 13h deste sábado (horário de Brasília). A linha Lisboa-Roma, da Transportes Aéreos Portugueses (TAP), avião repleto de brasileiros, precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Barcelona. Antes de aterrissar, o comandante avisou que o faria “para segurança dos passageiros”.



Houve tensão a bordo, pois nenhum outro representante da TAP apareceu para dar qualquer satisfação aos passageiros no passar do tempo. E todo mundo precisou ficar trancado no avião por mais de uma hora.



Em terra, a aeronave logo foi cercada de policiais e bombeiros espanhóis, e nenhum mecânico.



Falou-se também em “defeito nas turbinas”, mas nenhum técnico apareceu para verificar, conforme informação de uma fonte que se encontra no avião.



A assessoria de imprensa da TAP não respondeu aos chamados telefônicos deste Informe JB para esclarecer o ocorrido. Parece que não trabalha aos sábados.