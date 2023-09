Rodrigo Pacheco é massacrado nas redes por causa do marco temporal: 'covarde'

Perfis das redes sociais fizeram críticas ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), por ter colocado em votação a proposta do marco temporal (PL 2.903/2023). Senadores aprovaram nesta quarta-feira (27) o texto-base do projeto. No X, antigo Twitter, o tema chegou aos assuntos mais comentados. "Marco Temporal vai cair de novo no STF", diz Gleisi Hoffman, presidente do PT.

"Uma vergonha o Senado Federal! Rodrigo Pacheco é um covarde! Condena os nossos indígenas a quase extinção! Passaram por cima do STF e aprovaram em caráter de urgência o famigerado Marco Temporal! Ruralistas bilionários em êxtase! Vergonha!", publicou um internauta. "O problema é que o STF já tinha barrado esse absurdo! Aí vem o Rodrigo Pacheco e os senadores financiados pelo Agro fascista e tente o golpe nos indígenas! Não passarão!!!", reafirmou outro.

São inúmeras as postagens de críticas à postura de enfrentamento ao STF do presidente Pacheco.

De acordo com o projeto aprovado pelo Senado, povos originários só têm direito a ocupar terras tradicionalmente habitadass por eles no dia da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Na semana passada, o STF barrou, por 9 votos a 2, a aplicação da proposta. (com Brasil 247)