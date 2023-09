Advogado humilhado por Moraes ao confundir 'O Príncipe' com o 'O Pequeno Príncipe' é expulso de partido

O advogado Hery Kattwinkel Júnior, que protagonizou momentos vexatórios ao defender o réu Thiago de Assis Mathar durante o julgamento pelos atos golpistas do 8 de Janeiro, foi expulso do partido Solidariedade na noite desta quinta-feira (14), do qual era filiado e alçado a suplente de deputado estadual de São Paulo, após atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na tribuna do STF, Kattwinkel promoveu, segundo o partido, discurso de ódio ao ofender o ministro Alexandre de Moraes. O bolsonarista, que usa, em sua minibiografia no Instagram, a frase "Deus, pátria, família e liberdade", slogan de campanha de Jair Bolsonaro e que é, na verdade, a adaptação do lema fascista do italiano Benito Mussolini, 'Dio, patria, famiglia', disse, entre outras muitas acusações, que Moraes teria raiva de "patriotas".

“Eu vejo que o ministro Alexandre de Moraes inverte o papel de julgador nesta Suprema Corte, ele passa de julgador a acusado. É um misto de raiva com rancor, com pitadas de ódio, quando se fala dos patriotas", disse Hery Waldir Kattwinkel, durante a sustentação oral

O cliente de Kattwinkel, Thiago de Assis Mathar, foi condenado a 14 de anos de prisão por ter sido imputado aos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa, dano qualificado e deterioração do patrimônio público tombado.

“O Sr. Hery Waldir Kattwinkel Júnior ocupou a tribuna do Supremo Tribunal Federal para protagonizar um grotesco espetáculo de ataques aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, verbalizando e endossando o discurso de ódio, não raro permeado de fake news, que contaminou parte da sociedade brasileira”, afirmou o Solidariedade, em nota, ao confirmar a expulsão do advogado. Veja na íntegra abaixo:

A fake News mencionada pela legenda diz respeito ao momento em que Hery, ainda durante sustentação oral, e com o simples intuito de atacar a Corte, repetiu a mentira de que o ministro Luís Roberto Barroso teria dito que "eleição não se vence, se toma".

"Ato antidemocrático, com a devida vênia, é quando o ministro da Suprema Corte deste país, fala que eleição não se ganha, eleição se toma. Isso é preocupante, isso nos causa medo e insegurança. Isso nos causa calafrios", argumentou.

Barroso, na sequência, desmentiu a fake news durante seu voto. Veja abaixo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por BFC - Brasil Fede Covid ???????????? (@brasilfedecovid)

Confusão com livros clássicos da literatura

Em dado momento, Kattwinkel soltou uma pérola que vem gerando uma onda de memes nas redes sociais: confundiu a obra clássica "O Príncipe", do filósofo italiano Nicolau Maquiavel, de 1532, com o romance "O Pequeno Príncipe", publicada apenas quatro século depois, em 1943, pelo francês Antoine de Saint-Exupéry.

"Disse o pequeno príncipe: os fins justificam os meios. E podemos passar por cima de todos", disparou o advogado. "Os fins justificam os meios", na verdade, é uma frase presente na obra "O Príncipe".

Já dizia o Pequeno Príncipe:



"O motivo todo mundo já conhece... é que o de cima sobe e o de baixo desce. Bom xibom, xibom, bombom"pic.twitter.com/M3Yax4cCvs — Lázaro Rosa ???????? (@lazarorosa25) September 14, 2023

Alexandre de Moraes, atacado por Kattwinkel, respondeu de forma contundente, classificando o discurso do advogado como "patético e medíocre".

"Presidente (em referência a Rosa Weber), é patético e medíocre... E eu repito, patético e medíocre que um advogado suba à tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso, um discurso de ódio, um discurso para postar depois nas redes sociais, que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal, talvez pretendendo ser vereador em seu município, no ano que vem... O advogado não analisou nada, absolutamente nada, não analisou a associação criminosa, não analisou o dano, não analisou nada porque o advogado preparou um discursinho para postar em redes sociais, e isso é muito triste", declarou o ministro.

"Os alunos que aqui se encontram, os alunos da Universidade de Rio Verde, de Goiás, hoje tiveram uma aula do que não deve ser feito na tribuna da Suprema Corte do país... E só não é mais triste porque ainda confundiu ‘O Príncipe’, de Maquiavel, com ‘O Pequeno Príncipe’, de Antoine de Saint-Exupéry, que são obras que não tem absolutamente nada a ver, mas obviamente, quem não leu nem uma, nem outra, vai no Google e às vezes dá algum problema... E é o problema do mundo das redes sociais”, completou Moraes"