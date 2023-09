Deputada Duda Salabert é capa da 'Time' como das 100 pessoas mais influentes do mundo

A edição das 100 pessoas mais influentes do mundo da revista norte-americana 'Time' traz na capa a deputada federal brasileira Duda Salabert, que mata um leão por dia na Cãmara por ser uma travesti e, por coerência, das mais corajosas personagens da esquerda que gravitam no Congresso. Veja o que a parlamentar, que é professora, escreveu no Twitter:

A revista Time me reconheceu hoje como uma das 100 pessoas no mundo capazes de transformar a próxima geração de líderes.



Ser uma Travesti no Brasil significa ter uma expectativa de vida muito menor do que a média. Significa ter a prostituição, na maioria dos casos, forma única… pic.twitter.com/cGddxqU3BB — Duda Salabert (@DudaSalabert) September 13, 2023