Veterinária que espalhou mentiras sobre tragédia no RS para atacar Lula é desligada de ONG

A veterinária Samara Baum, que espalhou uma mentira a respeito da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul para atacar o presidente Lula (PT) - disse que os insumos não estavam sendo distribuídos a mando do petista, que gostaria de “tirar foto” antes -, pediu desligamento da ONG que presidia, a Unidos Pelos Animais (UPA), de Sarandi.

A exoneração a pedido ocorre em consequência da investigação da Polícia Federal e Advocacia-Geral da União contra ela. A informação foi compartilhada pela própria ONG em publicação no Instagram. No comunicado, a entidade ainda desmente sua agora ex-presidente, dizendo que todas as doações recebidas em Sarandi foram encaminhadas para as regiões atingidas pelas enchentes.

“Samara Luzia Baum solicitou voluntariamente seu desligamento da ong e dispensa de sua função de responsável técnica veterinária a fim de não prejudicar as atividades da entidade, tendo em vista que o vídeo veicula exclusivamente a opinião da Presidente e não da ONG. Todas as doações recebidas em Sarandi foram devidamente encaminhadas para a região”, diz a nota.

No último domingo (10), em vídeo divulgado nas redes sociais, compartilhado também pelo deputado Gustavo Gayer (PL-GO), Samara, se apresentando como presidente da ONG, havia dito que os donativos para a população atingida pelas enchentes no estado "só seriam entregues na presença" do presidente Lula.

"Recebemos a informação de que não vai ser liberado alimentos para serem feitos a doação (sic) porque eles têm que aguardar o presidente Lula chegar aqui em Lajeado para fazer foto e vídeo e publicação em cima das doações", havia dito a veterinária, que depois gravou vídeo desmentindo a própria declaração, provavelmente temendo a Polícia Federal (PF), que foi acionada após a fake news se espalhar.

Além de divulgar o comunicado, a ONG Unidos Pelos Animais, segundo a streamer e servidora pública Marina Mamede, que vem acompanhado o caso, apagou todas as fotos e vídeos com Samara Baum de seu perfil no Instagram, e restringiu os comentários nas publicações.