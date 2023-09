Rica Perrone diz ter jogado lanche em entregador que se recusou a subir no apartamento

Viralizou um vídeo do jornalista esportivo Rica Perrone, em uma entrevista ao podcast "O Poder nos Bastidores", em que ele diz com toda naturalidad que teve uma discussão com um entregador de aplicativo por este não querer subir em seu apartamento para fazer uma entrega. "É inacreditável o que aconteceu", reclamou.

Perrone coagiu o motoboy a se identificar na portaria de seu prédio, subir o elevador até seu andar e entregar o pedido na porta de seu apartamento, tudo isso a contragosto do profissional, que se recusava a atender essa ordem alegando que essas regalias não fazem parte de sua atribuição.

Além do tempo e dinheiro perdidos, uma vez que os entregadores de Ifood recebem por comissão, o profissional argumentou ao jornalista que tinha receio de deixar seu instrumento de trabalho, a moto, sob ameaça de roubo na rua, uma vez que, segundo ele, um colega já havia sido vítima de furto no mesmo prédio. Após muita insistência, o trabalhador resolveu fazer a gentileza e subir.

Quando encontrou o cliente, o trabalhador deixou claro que “o normal é [o cliente] descer [até a portaria]”. Irritado com o tema, Perrone reforçou que o profissional estava errado. "Dos últimos 50 iFoods que eu pedi, você é o primeiro que manda eu descer, todo mundo subiu", esbravejou Rica.

Segundo Rica Perrone, o motoboy teria dito que ele deveria "descer e pegar a p**ra da encomenda" após ouvi-lo dizer que não era problema seu que um de seus colegas teve a moto roubada na porta de seu condomínio. Rica ficou com raiva da fala do motoboy e jogou o lanche que pediu contra o trabalhador.

“Eu estava com o pacote do negócio na mão, joguei nele e falei: 'Vai embora, seu c**** do c****lho", disparou.

Rica descreve a situação como “inacreditável”. De acordo com ele, a razão pela qual ele não desceu na portaria para buscar o alimento seria porque estava "trabalhando" na cobertura do jogo entre Internacional e Fluminense. Depois, ele ainda ameaçou o entregador.

"Vai embora que eu vou abrir reclamação contra você. Quem você acha que é para vir na porta da minha casa e falar assim comigo?", completou.

????VEJA: O jornalista esportivo Rica Perrone está sendo bastante criticado por conta de uma situação com um entregador de aplicativo.

Quem está certo nessa história? pic.twitter.com/MOoYvj4lCI — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) September 11, 2023

Diante da repercussão negativa, o jornalista recorreu ao Twitter para dizer que não tratou o entregador mal por não querer ir ao seu apartamento e, sim, por afrontá-lo na porta de sua casa.

"Gente, isso é MENTIRA. Eu não sei se acredito em erro ou maldade, seja como for, tá BEM CLARO no vídeo que eu não tô tratando o cara mal por ele subir ou não, mas sim por ele me dizer na porta de casa "Desce pra pegar a po**a da sua comida". Sejam honestos", escreveu.

Ao contrário do que é dito por Rica Perrone na discussão com o profissional, o motoboy não tem obrigação de subir até o apartamento do cliente.

Diego Barreto, vice-presidente de estratégias e finanças do iFood, já explicou que a "obrigação do entregador é entregar no primeiro ponto de contato que existe na residência da pessoa". Ou seja, em um condomínio o local de entrega é a portaria.

"Essa é a recomendação dada para os entregadores e a comunicação passada para os consumidores", explicou Barreto, ao site iFood News