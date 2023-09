Novo ministro do Esporte de Lula, André Fufuca pediu voto para Bolsonaro; veja vídeo

O deputado federal André Fufuca (PP-MA), nomeado pelo presidente Lula (PT) para substituir Ana Moser no Ministério do Esporte na última quarta-feira (6), entrou de 'corpo e alma' na campanha à reeleição de Jair Bolsonaro (PL), principal adversário político do petista, durante as eleições do ano passado.

Em setembro de 2022, pouco antes do primeiro turno, Bolsonaro visitou o Maranhão e dividiu o palanque com Fufuca, então líder do PP na Câmara dos Deputados, que chegou a pedir votos para o então presidente. No discurso, que voltou a viralizar nesta semana diante da mudança de rota, o parlamentar disse o seguinte:

“Eu peço voto para quem eu acho correto; eu peço voto para quem olhou para a BR-135 e inaugurou ela depois de quase 15 anos; eu peço voto para quem colocou recursos para terminar a BR-010; eu peço voto para quem liberou auxílio para mais de 2 milhões de pessoas no nosso Estado e quem fez foi o presidente Bolsonaro. A gente tem uma missão aqui que é dar a maioria a Jair Messias Bolsonaro no dia 30 de outubro”, disparou na época.

Ser do centrão é incrível. Você pode votar pelo golpe contra a Dilma, ser contra o Lula, fazer campanha pro Bolsonaro e, mesmo assim, ganha um ministério. E ainda tem uma parte da militância te defendendo. Parabéns, Fufuca. pic.twitter.com/v2vQO741x5 — Tauat Resende (@eutauat) September 7, 2023

Na política nacional, o deputado sempre caminhou no lado oposto ao PT. A história dele passa por fortes alianças com Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara e pivô do impeachment de Dilma Rousseff (PT), incluindo votando a favor do afastamento da presidenta eleita. Também é grande aliado de Ciro Nogueira, presidente da sigla e ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro.

Divergências à parte, a indicação de André Fufuca para assumir o ministério faz parte do acordo de Lula com o Centrão, com grande influência do manda-chuva Arthur Lira (PP-AL), a fim de atrair mais parlamentares para base governista e, desse modo, conseguir aprovar mais projetos de interesse do governo.

André Fufuca possui 34 anos, já foi deputado estadual e está em seu 3º mandato de deputado federal, onde exercia a função de líder da bancada do PP na Câmara Federal.