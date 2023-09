Bloqueado pela Uber e com carro danificado, motorista que atropelou Kayky Brito recebe mais de R$ 100 mil em vaquinha

Diones Da Silva, o motorista do carro de aplicativo que atropelou o ator Kayky Brito no último sábado (2), na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, falou pela primeira vez sobre o acidente em sua conta oficial do Instagram, nesta quinta-feira (7).

Visivelmente abalado, Diones agradeceu o apoio que vem recebendo nos últimos dias, mas revelou que está passando por tempos difíceis. Com o carro danificado, o motorista não está trabalhando desde então. "Até para eu vir aqui gravar esse vídeo não foi fácil", relatou.

"Estou gravando esse vídeo em agradecimento a todos pelo carinho, por todos os comentários. Tenho lido todos e sou grato a cada um de vocês. Essas mensagens, esse carinho ajuda muito, tenho vivido dias difíceis, tanto psicologicamente, mentalmente, físico, financeiro, mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Mais uma vez, obrigado, e continuem orando por mim e pelo Kayky", disse.

O motorista Dione , que se envolveu no atropelamento do Ator Kayky Brito, falou sobre o acidente e que não tem como trabalhar no momento, está sem carro e o Uber broqueou ele pra trabalhar... nem com outro carro ele pode levar o ganha pão p família pic.twitter.com/QIXV5FzHDe — focalize???? (@focalizeofc) September 7, 2023

Após o acidente, mesmo com os indícios de que não teve culpa, uma vez que não estava alcoolizado e, segundo a passageira que transportava, também estava abaixo do limite de velocidade da via, ele relatou que teve sua conta bloqueada pela Uber e pela 99 - este segundo já desbloqueou o profissional. Sem o instrumento de trabalho e sem dinheiro para arcar com as despesas do veículo e do dia a dia, Diones abriu uma vaquinha solidária e colocou como meta R$ 30 mil.

"Tem muita gente pedindo meu PIX para ajudar, e sou muito grato. Quem quiser e puder contribuir com certeza vai ajudar muito nesse momento que estou passando. Mais uma vez obrigado, e continuem orando por mim e pelo Kayky", pediu Diones na publicação.

O objetivo da vaquinha, de acordo com ele, era "cobrir o prejuízo do meu carro, a franquia do seguro, a prestação do carro, a mensalidade do seguro e despesas com meus filhos até o carro ficar pronto e eu voltar a trabalhar novamente". Em algumas horas, a iniciativa comoveu mais de 3 mil pessoas que doaram, juntas, mais de R$ 114 mil.

Além disso, Diones, que até então era completamente anônimo, agora já acumula mais de 86 mil seguidores no Instagram e coleciona milhares de mensagens de pessoas torcendo por ele, por sua família e por Kayky.

????VEJA: Motorista que atropelou Kayky Brito mostrou o estado que ficou seu veículo. pic.twitter.com/Ai84SPiLCu — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) September 7, 2023

'Perseguição'



Internautas apontam o bloqueio da Uber como 'perseguição'. Nas redes sociais, famosos repudiam a forma que a empresa lidou com o caso. Isso porque, até o momento, as investigações não apontam qualquer responsabilidade do profissional no acidente, considerado uma fatalidade.

No dia do acidente, Diones Da Silva foi encaminhado à 16ªDP (Barra da Tijuca) e ao Instituto Médico-Legal (IML) do Centro do Rio, onde fez o exame de alcoolemia. A Polícia Militar informou que não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica. Conforme o delegado ngelo José Lages Machado, titular da delegacia, ele foi autuado por lesão corporal de trânsito.

Em outras frentes de investigação, a passageira que estava no carro de aplicativo prestou depoimento dizendo que o motorista não estava em alta velocidade. Além disso, imagens de uma câmera de segurança mostram que o ator atravessou a pista correndo e fora da faixa de pedestre. Diones também prestou socorro e aguardou a chegada do corpo de bombeiros.