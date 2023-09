Toc, toc! Suplente de deputado e assessora parlamentar entre alvos da operação contra financiadores do 8/1

Toc, toc. Quem é? É a Polícia Federal! Foi com esse "bom dia" que 53 suspeitos de estimular e financiar os atos golpistas do 8 de janeiro acordaram nesta terça-feira (5). Trata-se da 16ª fase da Operação Lesa Pátria, sob relatoria de Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, e atuação da PF, que investiga os ataques antidemocráticos contra os prédios dos Três Poderes.

A mando de Moraes, a corporação cumpriu mandados de busca e apreensão em sete estados distintos. Os suspeitos foram obrigados a entregar passaportes, celulares e armas para os agentes. As unidades federativas são:

Ceará (2 mandados);

Mato Grosso do Sul (2);

Tocantins (2);

Santa Catarina (3);

São Paulo (12);

Minas Gerais (26)

Entre os alvos que receberam a visita dos policiais nesta terça-feira, estão:

a socialite Marici Junqueira de Andrade Bernade, de Araçatuba (SP);

o empresário Rodrigo Augusto Albani Borini, filho do ex-prefeito de Birigui (SP) Carlos Borini;

o empresário Rodrigo de Souza Lins, filiado ao PRTB e suplente na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul;

Aline Paiva, assessora parlamentar do deputado estadual Rafael Tavares, também da ALMS.

A Suprema Corte também determinou o bloqueio de bens e contas bancárias desses alvos. A intenção é garantir o ressarcimento integral dos prejuízos causados pelo terrorismo naquela data. Segundo a PF, os danos causados ao patrimônio público podem chegar à cifra de 40 milhões de reais.

Essa fase da Lesa Pátria é considerada pelos investigadores como uma das mais importantes da apuração até aqui.

Além de "quebrar a força" dos financiadores, a ação acontece na Semana da Pátria, a dois dias do 7 de Setembro – um recado didático do funcionamento das instituições contra as intenções golpistas. Segundo a PF, até esta terça a Lesa Pátria já contabilizava:

78 mandados de prisão cumpridos;

277 mandados de busca e apreensão cumpridos;

17 inquéritos instaurados.

Assim como nas demais ocasiões em que a PF foi às ruas no âmbito da Lesa Pátria, a informação divulgada é de que “os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.”

Pelas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino repercutiu a ação policial e destacou o caráter ‘simbólico’ ao mirar financiadores e incitadores de golpistas poucos dias antes do 7 de Setembro, data em que pairam novos temores de ataques em Brasília.