Depois da recompra do Rolex, PF apreende quatro celulares com Wassef; um deles era exclusivo para o clã Bolsonaro

No final da noite dessa quarta-feira (16), a Polícia Federal apreendeu quatro celulares que pertencem ao advogado Frederick Wassef, em uma churrascaria na cidade de São Paulo. A ação foi efetuada com base em um mandado de busca e apreensão emitido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Outras pessoas estariam no estabelecimento e acompanharam o procedimento. Segundo esses clientes, Wassef pareceu surpreso, mas não manifestou qualquer resistência. Além dos celulares apreendidos, ele teve o carro revistado - dois celulares estavam no bolso do advogado e dois estavam no veículo.

De acordo com a colunista Bela Megale, um dos aparelhos apreendidos era exclusivo para falar com a família Bolsonaro. A reportagem cita que, entre diferentes interlocutores, o advogado fazia questão de tirar três ou quatro aparelhos que levava à tiracolo e apontava que um deles era usado para conversas sigilosas com membros do clã, especialmente o então presidente Jair Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro.

Frederick Wassef está atualmente sob investigação relacionada ao caso dos supostos presentes ou propinas recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), alguns dos quais foram posteriormente vendidos e "sumidos" no Alvorada em poder da ex-primeira-dama Michelle. O advogado admitiu publicamente ter recomprado um relógio Rolex, presente dado a Bolsonaro pelo governo da Arábia Saudita. O caso tem gerado especulações quanto à origem dos recursos e levantado preocupações sobre a legalidade das transações.

Conversas privadas revelaram que Wassef afirmou ter feito um "favor a um terceiro". Essas conversas lançam luz sobre as complexidades do caso, bem como sobre os relacionamentos entre as partes envolvidas e as motivações por trás das transações. Até o momento, não há informações disponíveis sobre a reação de Wassef diante da ação da PF.

Esse desenvolvimento recente também ocorre no contexto de outras investigações em curso pela Polícia Federal, que identificou o nome de Wassef em um recibo relacionado ao relógio Rolex em questão. A investigação está em andamento para determinar a extensão das conexões entre os eventos e as pessoas envolvidas. (com Brasil 247)