Urgente: Polícia Federal está na casa de Carla Zambelli nesta manhã

A Polícia Federal faz operações nesta quarta (2), em Brasília, na casa da deputada bolsonarista Carla Zambelli, e em SP. Na mesma leva, já pôs no camburão o hacker Walter Delgatti, que ganhou fama após invadir as conversas de whatsapp da operação Lava Jato, dando luz às tratativas nada republicanas de Dallagnol, Moro e os "amigos do Januário", todos experimentando o ostracismo atualmente, sendo que Moro luta na corda bamba para manter seu mandato no Senado, que anda perigando.

Mas na casa da Zambelli, não se sabe se a PF já apanhou a pistola que a chamada de "espanhola" costuma empunhar para constranger jornalistas que não rezam na sua cartilha fascista nas ruas de São Paulo (foto).

Walter Delgatti veio à tona no vespeiro recentemente para delatar a deputada Zambelli que o teria contratado para invadir o sistema do CNJ, a fim de inserir um mandado de prisão falso contra o ministro Xandão, mais conhecido como Alexandre de Moraes, o mandachuva da Justiça brasileira - ninguém manda mais do que ele, no que faz muito bem.

O "hacker de Araraquara", como é conhecido Delgatti, saiu de casa algemado, pelo que consta nas notícias que chegam à redação nesta manhã.

A PF sob Dino está no apartamento funcional e também no gabinete de Carla Zambelli, em Brasília.

Não se sabe se a bela já pediu socorro a Bolsonaro ou ao deputado "Bananinha", como é conhecido um dos filhos mal-encarados do ex-presidente, que tem matrícula funcional por concurso na PF.

A Polícia Federal divulgou que há cinco mandados de busca e apreensão (três no DF e dois em SP) e um mandado de prisão.

O ministro da Justiça Flavio Dino já foi às redes sociais para dissertar sobre o tema: