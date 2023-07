Ipanema perde Hortifruti e Banco Original

Os moradores do quarteirão da Visconde de Pirajá, em Ipanema, entre as ruas Garcia D’Ávila e Maria Quitéria, receberam duas más notícias esta semana. Na 2ª feira, 26 de junho, o Banco Original, controlado pelo grupo J&F, que também é dono da JBS-Friboi, fechou sua única agência carioca, no nº 459.



Na tarde desta 5ª feira, 29 de junho, os clientes da Rede Hortifruti, comprada em agosto de 2021, por R$ 2,1 bilhões pela Americanas, receberam aviso por SMS, para aproveitar as promoções, porque a loja do nº 431 da Visconde de Pirajá vai encerrar as atividades no sábado, 1º de julho. O atendimento em Ipanema ficará restrito à loja do nº 22 da mesma Visconde de Pirajá.



Mudança apressada



A maior parte das gôndolas e prateleiras já estava hoje, no último dia de funcionamento da loja, com falta de produtos, que estão sendo armazenados e transferidos para a loja do nº 22 da Visconde de Pirajá





Aviso do fechamento do Hortifruti (Foto: GMC) Prateleiras vazias (Foto: GMC)





Desde o início do mês, a Americanas contratou o Citibank para encontrar um comprador para a rede nascida no Espírito Santo e que conta com 60 lojas, no RJ, ES e Minas Gerais. No Rio, há agências na Barra, Leblon, Botafogo, Copacabana, Laranjeiras, Grajaú, Tijuca, Gávea, Jardim Botânico, Flamengo, Cabo Frio, Búzios e Campos.



A saída facilita o domínio do Zona Sul, com cinco lojas, no bairro.



Original durou pouco



O Banco Original se instalou em Ipanema em abril de 2016. Por coincidência, embaixo de onde moro. Era uma agência diferente. Sem caixas para atendimento ao público, operava apenas de segunda às sextas-feiras, com caixas eletrônicos para depósito e retirada de dinheiro.



Mas tinha gerentes para orientação dos investidores ou empresários e contava com um diferencial, uma cafeteria que atendia clientela estranha ao banco. Mas nem a cafeteria nem o banco deram lucro. Nem quando criou seu sistema especial de pagamentos, para operar com o PIX, o PicPay, o Original saiu do vermelho. Como medida de economia, o PicPay está virando banco. Transações só pela internet e saques nas redes 24 horas ou outros bancos.



Meirelles era do Conselho



Quando soube que o então presidente do Conselho de Administração do banco, o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, estaria presente' à inauguração do Original em Ipanema, em 2016, desci do prédio para acompanhar o coquetel e fui perguntar a Meirelles se ele aceitara o convite da então presidente Dilma para assumir a Fazenda (Lula assumiria a Casa Civil).



Já alvo de um processo de “impeachment” em andamento na Câmara, a presidente Dilma tentou uma cartada de prestígio político para seu governo.





A nomeação de Lula foi atropelada por Sérgio Moro, e Meirelles, que me disse que não aceitaria entrar no governo, acabou sendo convidado pelo vice de Dilma, Michel Temer, para assumir o Ministério da Fazenda, e deixou o banco.



O caso 'Bessias'



Quem não se lembra do áudio mal traduzido e vazado pelo então juiz da Lava-Jato, Sérgio Moro, no qual a presidente dizia que estava mandando o “Bessias” – na verdade o secretário Jorge Messias - com um documento para o ex-presidente assinar sua nomeação e ganhar foro especial. Sem risco de prisão.



O mundo gira e a lusitana roda. Hoje, Jorge Messias tem “status” de ministro de Lula, como Advogado Geral da União.



Americanas reduz lojas



A crise da Americanas já determinou o fechamento de duas das seis lojas que chegou a ter em Ipanema, onde rivalizava em presença nas calçadas com o Supermercado Zona Sul e as drogarias Pacheco e Venâncio.



Com o fechamento da 2ª loja da Americana Express no quarteirão da Visconde de Pirajá entre as ruas Farme de Amoedo e Teixeira de Mello, restam apenas duas Express, nos números 146 e 303 da Visconde de Pirajá, e, na mesma rua, a grande loja do nº 526, quase esquina de Aníbal de Mendonça.



Hering pega vácuo da Renner



Mas, nem tudo é má notícia em Ipanema. A Hering, que desde sua compra pelo grupo Soma, o gigante da moda que controla a Animale, a Farm, a Foxton, a Maria Filó e a VR, entre outras grifes famosas, está ultimando as obras de adaptação da antiga loja da Renner, no nº 433 da Visconde de Pirajá.



Fechada antes da pandemia, a ampla marquise virara abrigo de mendigos. Os moradores temem que se alojem sob a marquise onde estava o Original.



A atual loja da Hering, na Visconde, quase esquina da Maria Quitéria, deve ser ocupada por uma das marcas da Soma, possivelmente, a Maria Filó.



San Marco vira residência



E a onda de transformação dos hotéis ociosos do Rio de Janeiro em residencial com serviços, um dos reflexos do esvaziamento dos voos internacionais que antes tinham o Rio de Janeiro, como porta de entrada do Brasil, via Galeão/Tom Jobim, e que foram desviados para Guarulhos-SP, vai atingir mais um hotel em Ipanema. O San Marco, no 431 da Visconde de Pirajá vai ter seus oito andares transformados em hotéis-residência.



O Hotel San Marco, um dos mais antigos de Ipanema, estava fechado desde o começo da pandemia da Covid-19.



Na onda do retrofit



Vai fazer companhia ao Everest (na Rua Prudente de Morais) e ao Praia Ipanema (na esquina de Vieira Souto com Paul Redfern), que serão retrofitados, a nova onda do mercado imobiliário carioca.



O Everest foi comprado pelo Fundo Imobiliário do Banco Opportunity, hoje sediado no Forum de Ipanema e um dos maiores investidores imobiliários da Zona Sul. Já o Praia Hotel foi adquirido pela construtora Gafisa.



Lotação esgotada?



Além dessas três baixas, o maior hotel de Ipanema, o antigo Caesar Park, comprado pelo grupo francês Sofitel, e localizado na esquina de Vieira Souto com Maria Quitéria, está com as obras paradas desde antes da pandemia, por divergências entre o grupo hoteleiro e a construtora encarregada da reforma.



Também fechou a portaria na pandemia, o Ipanema Plaza Ipanema, na rua Farme do Amoedo, 34, esquina com Prudente de Morais.



São fatos que desautorizam as informações dos dirigentes da rede hoteleira que falam que a lotação dos hotéis cariocas bateu recorde nos últimos feriados prolongados.



É preciso fazer a ressalva – dos que estão operando – até para justificar o empenho do prefeito Eduardo Paes e do governador Cláudio Castro pela reativação dos voos internacionais para o Galeão/Tom Jobim.