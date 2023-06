Alerj: bolsonarista dá Medalha Tiradentes a Neymar depois de crime ambiental e confissão de traição

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em discussão única, nessa quinta-feira (22), o Projeto de Resolução 36/23, do deputado Anderson Moraes (PL), que concede a Medalha Tiradentes ao jogador da seleção brasileira Neymar Jr. A medalha é a maior honraria concedida pelo parlamento fluminense.

Na justificativa do projeto, o deputado bolsonarista destacou os feitos da carreira do craque, como também as iniciativas sociais do Instituto Neymar, que atende milhares de crianças em Praia Grande, litoral de SP.

"É um esportista inegavelmente reconhecido, que, por seu trabalho e talento, se tornou um dos maiores jogadores de futebol do mundo e da história, inspiração de milhares de crianças e apreciadores do esporte no estado do Rio de Janeiro, seja pelo seu talento, como por sua alegria, irreverência, além de exemplo de vitória como esportista e cidadão”, comentou o parlamentar.

A homenagem foi aprovada em meio às denúncias de supostos crimes ambientais cometidos pelo atleta e seu pai, o empresário Neymar da Silva Santos, no terreno de uma das mansões da família, no município de Mangaratiba, Costa Verde do Rio de Janeiro. Também acontece um dia após o atacante vir a público, por meio de um 'textão' no Instagram, para se desculpar por trair sua atual mulher grávida, Bruna Biancardi, na véspera do dia dos namorados.

Em relação ao crime ambiental, Neymar pai chegou a receber voz de prisão - depois foi liberado - durante um bate-boca com a secretária de Meio Ambiente do município, Shayenne Barreto.

A confusão aconteceu em ação que interditou uma obra na casa do jogador no Condomínio Aero Rural. Durante a fiscalização no imóvel, os agentes encontraram as seguintes infrações ambientais:

desvio de curso de água;

captação de água de rio sem autorização;

captação de água para lago artificial;

terraplanagem;

escavação;

movimentação de pedras e rochas sem autorização;

aplicação de areia de praia sem autorização ambiental.

De acordo com a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, o próximo passo será fazer o parecer das

irregularidades constatadas e emissão de "multa que, segundo estimativas e diante do dano

ambiental causado, não será menor que R$ 5 milhões".

A outra polêmica diz respeito à infidelidade conjugal do atacante, o que mostra ainda uma certa hipocrisia do jogador. Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por, segundo ele, ser um defensor da "família tradicional brasileira", Neymar admitiu traição. No dia 11 de junho, ele se encontrou - e teria tido relações sexuais - com a influenciadora digital Fernanda Campos, que revelou o caso nas redes sociais e na televisão, ameaçando-o a contar "mais detalhes".

Nas redes sociais, o craque quebrou o silêncio e publicou uma foto ao lado da namorada grávida, pedindo perdão pelo que fez, deixando claro que foi mesmo infiel. No entanto, os pombinhos parecem já ter se acertado, já que Bruna o acompanhou, nessa quinta, a evento promovido pelo Instituto Neymar.