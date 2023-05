Tudo errado na justiça do Paraná

Apenas uma pergunta básica, como faria qualquer ex-BBB na porta do Projac:

Se o desembargador Marcelo Malucelli, pai do genro-sócio do Sergio Moro, se declarou "suspeito" para julgar ações da Lava Jato - depois do ouriço total que o novo depoimento do advogado Tacla Duran vem causando na turma do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro -, como pôde a presisidência do TRF4 analisar (dar legalidade) um pedido dele para afastar o novo juiz da força-tarefa?

Com a palavra os nobres avalistas do Conselho Nacional de Justiça.