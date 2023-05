Itaú fica só com duas agências em Ipanema

O encolhimento das agências bancárias, que já ocorreu no Centro da Cidade, com grande intensidade e nos bairros mais populosos, também chegou a Ipanema. Desde 6ª feira, 5 de maio, o Itaú fechou a acanhada agência da Rua Visconde de Pirajá, 300. Dois avisos informam que a clientela será atendida pela agência do nº 451 da mesma rua.



Agora são só duas agências, a outra é no nº 66 da Visconde de Pirajá, junto ao metrô da Praça General Osório. E vai ficar ainda mais difícil fazer depósitos de monta em dinheiro nos caixas, Pois o Itaú tenta direcionar todos para os caixas eletrônicos.







Avisos na porta do Itaú, em Ipanema (Foto: Informe JB)





Quando assumiu o controle do Unibanco, no final de 2008, o Itaú chegou a ter 12 agências, incluindo as operações do Personnalité. A filial de elite do maior banco privado brasileiro tem hoje duas agências, uma no nº 250 e outra no nº 407 da Visconde de Pirajá. Para evitar a entrada de clientes do Itaú, que não são atendidos no Personnalité, esta agência afixou um novo logo na entrada.







Itaú Personalité (Foto: Informe JB)

Lucro não foi o problema

Encolhimento é geral

O Personnalité opera de segunda a sexta, das 10 às 16 horas. Mas o cliente dispõe das caixas eletrônicos do Itaú, que ficarão mais movimentadas. O fechamento de agências é uma medida para reduzir custos e explorar a crescente migração dos clientes para operações eletrônicas, incluindo o PIX.Embora tenha sofrido, como os concorrentes Bradesco e Santander, perdas com os calotes da Americanas, o Itaú seguiu gerando o maior lucro do sistema bancário brasileiro. No 1º trimestre, lucrou R$ 8,425 bilhões, dos quais E$ 7,649 bilhões em operações no Brasil. O que superou a soma dos lucros do Bradesco (T$ 4,280 bilhões) e do Santander (R$ 2,140 bilhões no trimestre.O Bradesco também tem hoje apenas duas agências do banco em Ipanema, ambas na Visconde de Pirajá, 415 e 216, e igualmente com atendimento especial para os clientes do Bradesco Prime e Exclusive.É o mesmo número de agências do BB (duas), uma delas na Joana Angélica, em frente à Praça N. Sra. da Paz, que conta ainda com uma agência do BB Estilo, para clientela de elite, na rua Aníbal de Mendonça.A Caixa Econômica Federal fechou uma de suas duas agências e opera apenas na Visconde de Pirajá, em frente à N. Sra. da Paz. O Safra fechou há dois anos a agência de rua e atende no 3º andar do nº 250 da Visconde. De novo, a vinda do Sicredi, banco cooperativo que se instalou na Praça General Osório onde fechou agência do Bradesco...

Quem lidera, por ora, em Ipanema, é o espanhol Santander, com quatro agências. Farmácias e Americanas lideram. Dor de cabeça para os grandes bancos desde o final do ano passado, a Americanas tem 5 pontos no bairro.

Rita Lee

Chamei para “Bailar comigo, como se fosse na tribo”, mas ela disse que era “A Ovelha Negra da família” e se recusou. Sumiu, como “Lança Perfume”, rumo a “Shangrilá”, deixando uma enorme saudade.

Vai com Deus.