Família Marinho demite CEO da Editora Globo após mensagens com Daniel Vorcaro

Conversas revelam aproximação com o dono do Banco Master, tentativa de influência sobre reportagens e negociações de patrocínio em eventos do grupo

Publicado em 15/10/2026 às 17:00

Alterado em 15/10/2026 às 17:12

A família Marinho anunciou a demissão do executivo Frederic Kachar do comando da Editora Globo (jornais e revistas) após a divulgação de mensagens comprometedoras encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo a empresa, o conteúdo das conversas revela uma relação inadequada entre o executivo e um anunciante, motivo que levou ao desligamento imediato.

Em nota, o grupo reforçou que mantém independência editorial e compromisso com ética e transparência. A companhia também informou que o nome do substituto será anunciado em breve.

Proximidade, patrocínios e eventos privados

Os diálogos abrangem o período entre o fim de 2023 e meados de 2025 e mostram uma relação próxima entre Kachar e Vorcaro. Em várias passagens, o então CEO da Editora Globo tratava o banqueiro como “amigo”, insistia em encontros presenciais e buscava aproximação em torno de negócios e patrocínios.

As mensagens também citam articulações para eventos como o Baile da Vogue, o Carnaval e iniciativas ligadas a empresas associadas ao Banco Master. Em Nova York, os dois trocaram mensagens sobre encontros e sobre uma festa privê “sem celular”, indicando um ambiente de forte intimidade.

Pressão sobre a cobertura jornalística

A partir de 2024, as conversas passam a refletir irritação de Vorcaro com reportagens e colunas do ecossistema Globo. O banqueiro questionou textos sobre patrocínios do Master, reclamou de notas e insinuou até cancelar apoios comerciais a eventos do grupo em resposta à cobertura crítica.

Em alguns momentos, Kachar afirmou não poder censurar jornalistas e disse que não havia campanha contra o empresário. Em outros, tentou contornar o conflito, sinalizando que conversaria com repórteres ou ajudaria a esclarecer a apuração, sem interferir formalmente no conteúdo publicado.

Desdobramentos da investigação

O caso ganhou novos contornos com a investigação da Polícia Federal sobre o entorno de Daniel Vorcaro, que também envolve outras figuras do mundo empresarial e da comunicação. As mensagens apontam ainda tentativas de reação contra reportagens mais duras, inclusive por meio de articulações com assessores e publicitários.

Além da crise interna na Globo, o material expõe a tensão entre interesses comerciais, cobertura jornalística e a tentativa de influenciar o noticiário. A divulgação das mensagens aprofundou o desgaste da relação entre o grupo de mídia e o dono do Banco Master. (reportagem ampliada com informações da Agência Estado)