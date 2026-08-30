Morre o jornalista esportivo Marcos Penido, Prêmio Esso do JORNAL DO BRASIL, aos 74 anos

Jornalista ficou conhecido por coberturas históricas e por uma investigação marcante no futebol carioca

Publicado em 30/08/2026 às 06:07

Alterado em 30/08/2026 às 17:07

O jornalista Marcos Penido morreu neste sábado, aos 74 anos, após um quadro de insuficiência cardíaca. Conhecido como Penidão, ele construiu uma trajetória marcada pela cobertura esportiva e pelo trabalho em grandes redações do Rio de Janeiro.

Carreira marcada por Copas e prêmios

Penido atuou por 32 anos em O Globo, entre 1983 e 2015, período em que cobriu nove Copas do Mundo. Antes disso, no JORNAL DO BRASIL, recebeu, com a equipe da editoria de Esportes do JB, seu primeiro Prêmio Esso de Informação Esportiva, pela cobertura da Copa de 1982, reconhecimento que consolidou sua relevância na profissão.

Em 1994, já em O Globo, voltou a ser premiado com outro Prêmio Esso por uma reportagem que revelou um esquema de manipulação de resultados no futebol carioca. A apuração rigorosa e a dedicação à descoberta de notícias foram apontadas por colegas como marcas de seu trabalho.

Legado nas redações do Rio

Torcedor do Botafogo, Penido era respeitado por colegas, amigos e admiradores que conviveram com ele ao longo da carreira. O ex-editor Toninho Nascimento destacou que ele representava um perfil de repórter cada vez mais raro no jornalismo: alguém dedicado à apuração e à busca por informação.

Marcos Penido deixa a mulher, Rita, dois enteados e um legado lembrado nas redações cariocas, especialmente entre profissionais do jornalismo esportivo.