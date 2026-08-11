Associação dos bicheiros inicia venda ingressos para carnaval 2027 na Marquês de Sapucaí

Nova etapa da comercialização inclui arquibancadas especiais e cadeiras individuais na Sapucaí

Publicado em 11/08/2026 às 11:14

Alterado em 11/08/2026 às 11:14

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), associação dos banqueiros do jogo do bicho do Rio, abriu nessa segunda-feira (10) a venda de ingressos das arquibancadas especiais e cadeiras individuais do Sambódromo da Marquês de Sapucaí para o Rio Carnaval 2027. A comercialização acontece pela plataforma Ticketmaster e vale para os dias de desfiles competitivos, além do Sábado das Campeãs.

Os desfiles serão realizados nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro de 2027, com o retorno das seis escolas mais bem colocadas ao Sambódromo no sábado, dia 13, para a noite das Campeãs. Esta é a terceira etapa de vendas anunciada pela Liesa para a temporada.

Preços, setores e regras de compra

Os ingressos têm valor fixo de R$ 250 por noite, tanto para as arquibancadas especiais dos setores 2 a 11, com exceção do setor 9, quanto para as cadeiras individuais numeradas do setor 12. A meia-entrada sai por R$ 125.

Assim como no ano passado, será permitida apenas uma meia entrada por CPF por dia de desfile. O limite total é de quatro ingressos por comprador. Mais informações sobre as opções de ingresso estão disponíveis no site da Liesa.

Outras fases de venda e ordem dos desfiles

Antes desta nova liberação, a Liesa já havia disponibilizado o Passaporte Rio Carnaval, com acesso aos três dias de desfiles competitivos, e o Ingresso Sambista, modalidade que permite a compra seguida da escolha do dia.

Em abril, a entidade também realizou o sorteio que definiu a ordem de entrada das escolas na Marquês de Sapucaí. No domingo, desfilam União de Maricá, Beija-Flor, Paraíso do Tuiuti e Vila Isabel. Na segunda-feira, entram Mocidade, Unidos da Tijuca, Salgueiro e Imperatriz Leopoldinense. Na terça-feira, passam Portela, Viradouro, Grande Rio e Mangueira.