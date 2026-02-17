ºC   ºC
As fotos dos melhores momentos do 2º dia de desfiles na Marquês de Sapucaí, a noite da Rita Lee

Mocidade Independente de Padre Miguel adere à reverência e se veste de arco-íris para decantar a rainha do rock brasileiro e se destaca; Beija-Flor, que 'inova' trazendo candomblé, e Viradouro, de Niterói, também chamam atenção na segunda-feira

Por JB NO CARNAVAL
Publicado em 17/02/2026 às 06:09

Alterado em 17/02/2026 às 14:29

Rita Lee reviveu na Sapucaí Foto: Bianca Santos/Riotur

REPORTAGEM EM ATUALIZAÇÃO

Mocidade de Padre Miguel


Foto: Luiza Monteiro/Riotur


Foto: Karen Eppinghaus/Riotur


Foto: Karen Eppinghaus/Riotur


Foto: Karen Eppinghaus/Riotur


A atriz Mel Lisboa voltou a incorporar Rita Lee, agora na avenida Foto: Karen Eppinghaus/Riotur


O viúvo de Rita Lee, Roberto Carvalho, desfilou em um carro alegórico; a atriz Lilia Cabral anunciou que ensaia peça de teatro sobre a rainha do rock Foto: Karen Eppinghaus/Riotur


Foto: Karen Eppinghaus/Riotur


Foto: Luiza Monteiro/Riotur


Foto: Karen Eppinghaus/Riotur


Foto: Karen Eppinghaus/Riotur


Foto João Salles/Riotur


Foto João Salles/Riotur


O youtuber Digo Defante desfilou em um carro alegórico Foto João Salles/Riotur


Foto: João Salles/Riotur


Foto: Bianca Salles/Riotur


Foto: Bianca Salles/Riotur


Foto: Alex Ferro/Riotur


O estilo psicodélico da Mocidade fez história Foto: Aarão Koren/Riotur

 

Beija-Flor


Foto: João Salles/Riotur


Foto: João Salles/Riotur


Foto: João Salles/Riotur




Foto: Karen Eppinghaus/Riotur


Fotos de Dona Canô, mãe de Caetano e Bethânia, fizeram parte de alegoria na Beija-Flor Foto: Aarão Koren/Riotur


A personalidade da Azul e Branca de Nilópolis, Pinah, anunciou sua despedida da Avenida, após '50 anos' de Carnaval na avenida Foto: Alex Ferro/Riotur



 





Foto: Luiza Monteiro/Riotur


Foto: Luiza Monteiro/Riotur

 

Viradouro



















