As fotos dos melhores momentos do 2º dia de desfiles na Marquês de Sapucaí, a noite da Rita Lee

Mocidade Independente de Padre Miguel adere à reverência e se veste de arco-íris para decantar a rainha do rock brasileiro e se destaca; Beija-Flor, que 'inova' trazendo candomblé, e Viradouro, de Niterói, também chamam atenção na segunda-feira

Publicado em 17/02/2026 às 06:09

Alterado em 17/02/2026 às 14:29

Mocidade de Padre Miguel



A atriz Mel Lisboa voltou a incorporar Rita Lee, agora na avenida Foto: Karen Eppinghaus/Riotur



O viúvo de Rita Lee, Roberto Carvalho, desfilou em um carro alegórico; a atriz Lilia Cabral anunciou que ensaia peça de teatro sobre a rainha do rock Foto: Karen Eppinghaus/Riotur



O youtuber Digo Defante desfilou em um carro alegórico Foto João Salles/Riotur



O estilo psicodélico da Mocidade fez história Foto: Aarão Koren/Riotur

Beija-Flor



Fotos de Dona Canô, mãe de Caetano e Bethânia, fizeram parte de alegoria na Beija-Flor Foto: Aarão Koren/Riotur



A personalidade da Azul e Branca de Nilópolis, Pinah, anunciou sua despedida da Avenida, após '50 anos' de Carnaval na avenida Foto: Alex Ferro/Riotur























