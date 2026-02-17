CARNAVAL
As fotos dos melhores momentos do 2º dia de desfiles na Marquês de Sapucaí, a noite da Rita Lee
Por JB NO CARNAVAL
Publicado em 17/02/2026 às 06:09
Alterado em 17/02/2026 às 14:29
REPORTAGEM EM ATUALIZAÇÃO
Mocidade de Padre Miguel
Foto: Luiza Monteiro/Riotur
Foto: Karen Eppinghaus/Riotur
Foto: Karen Eppinghaus/Riotur
Foto: Karen Eppinghaus/Riotur
A atriz Mel Lisboa voltou a incorporar Rita Lee, agora na avenida Foto: Karen Eppinghaus/Riotur
O viúvo de Rita Lee, Roberto Carvalho, desfilou em um carro alegórico; a atriz Lilia Cabral anunciou que ensaia peça de teatro sobre a rainha do rock Foto: Karen Eppinghaus/Riotur
Foto: Karen Eppinghaus/Riotur
Foto: Luiza Monteiro/Riotur
Foto: Karen Eppinghaus/Riotur
Foto: Karen Eppinghaus/Riotur
Foto João Salles/Riotur
Foto João Salles/Riotur
O youtuber Digo Defante desfilou em um carro alegórico Foto João Salles/Riotur
Foto: João Salles/Riotur
Foto: Bianca Salles/Riotur
Foto: Bianca Salles/Riotur
Foto: Alex Ferro/Riotur
O estilo psicodélico da Mocidade fez história Foto: Aarão Koren/Riotur
Beija-Flor
Foto: João Salles/Riotur
Foto: João Salles/Riotur
Foto: João Salles/Riotur
Foto: Karen Eppinghaus/Riotur
Fotos de Dona Canô, mãe de Caetano e Bethânia, fizeram parte de alegoria na Beija-Flor Foto: Aarão Koren/Riotur
A personalidade da Azul e Branca de Nilópolis, Pinah, anunciou sua despedida da Avenida, após '50 anos' de Carnaval na avenida Foto: Alex Ferro/Riotur
Foto: Luiza Monteiro/Riotur
Foto: Luiza Monteiro/Riotur
Viradouro
