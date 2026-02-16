Com Lula na avenida, primeira noite dos desfiles das escolas de samba do Rio teve como destaque a Mangueira

Verde-Rosa passou pela Marquês de Sapucaí sem falhas, e muito luxuosa.

Publicado em 16/02/2026 às 08:40

Alterado em 16/02/2026 às 14:03

O cantor Ney Matogrosso foi o tema do enredo da Imperatriz Leopoldinense, e desfilou no último carro alegórico Foto: Tata Barreto/Riotur

Acadêmicos de Niterói

Boicotada pela TV Globo, que não mostrou grande parte do seu desfile, apesar de estar no ar com seus repórteres e comentaristas fazendo discursos vazios, a estreante do desfile do Grupo Especial é dona do, talvez, mais bonito samba-enredo do Carnaval 2026. (Informe JB)



A figura do palhaço Bozo remontou à do ex-presidente Bolsonaro, que é chamado assim nas redes sociais; oposição promete judicializar o desfile por causa disso Foto: Luiza Monteiro/Riotur



A atriz Julia Lemmertz desfilou no carro dos famosos Foto: Bianca Santos/Riotur



O presidente Lula e o vice-presidente Alckmin com as primeiras-damas Janja e Lu no camarote da Prefeitura, com Eduardo Paes Foto: João Salles/Riotur



A Acadêmicos de Niterói teve problemas na evolução no fim do desfile, precisou acelerar o passo para não perder na cronometragem Foto: Lucas Victorio/Riotur

Imperatriz Leopoldinense



O ator Jesuíta Barbosa, que encarnou Ney Matogrosso em uma série recente no streaming, também desfilou na Imperatriz Foto: Bianca Santos/Riotur

Portela



A atriz Sheron Menezzes Foto: Bianca Santos/Riotur



Mangueira



