Com Lula na avenida, primeira noite dos desfiles das escolas de samba do Rio teve como destaque a Mangueira
Publicado em 16/02/2026 às 08:40
Alterado em 16/02/2026 às 14:03
Acadêmicos de Niterói
Boicotada pela TV Globo, que não mostrou grande parte do seu desfile, apesar de estar no ar com seus repórteres e comentaristas fazendo discursos vazios, a estreante do desfile do Grupo Especial é dona do, talvez, mais bonito samba-enredo do Carnaval 2026. (Informe JB)
A figura do palhaço Bozo remontou à do ex-presidente Bolsonaro, que é chamado assim nas redes sociais; oposição promete judicializar o desfile por causa disso Foto: Luiza Monteiro/Riotur
A atriz Julia Lemmertz desfilou no carro dos famosos Foto: Bianca Santos/Riotur
O presidente Lula e o vice-presidente Alckmin com as primeiras-damas Janja e Lu no camarote da Prefeitura, com Eduardo Paes Foto: João Salles/Riotur
A Acadêmicos de Niterói teve problemas na evolução no fim do desfile, precisou acelerar o passo para não perder na cronometragem Foto: Lucas Victorio/Riotur
Imperatriz Leopoldinense
O ator Jesuíta Barbosa, que encarnou Ney Matogrosso em uma série recente no streaming, também desfilou na Imperatriz Foto: Bianca Santos/Riotur
Portela
A atriz Sheron Menezzes Foto: Bianca Santos/Riotur
Mangueira
