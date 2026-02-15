CARNAVAL
Carnaval 2026: Rio terá desfile de 56 blocos neste domingo; confira
Publicado em 15/02/2026 às 06:00
Alterado em 15/02/2026 às 09:33
Neste domingo (15) de Carnaval, o Rio de Janeiro terá 56 blocos oficiais espalhados por todas as regiões da cidade. Entre eles, o Cordão do Boitatá, Simpatia é Quase Amor e Bangalafumenga. A cidade espera receber 6,8 milhões de foliões apenas nos blocos de rua. São 462 blocos autorizados a desfilar pela Riotur.
Veja a programação
7h - Bloco Areia - Av. Delfim Moreira, 1034 - Leblon
7h - Laranjada Samba Clube - R. Gen. Glicério, 224 - Laranjeiras
7h - Charanga Talismã Hora - Av. Meriti, 18 - Vila Kosmos
7h - Bloco do J - Largo São Francisco de Paula, 49 - Centro
7h - Fregobloco - Est. dos Três Rios, 271 - Freguesia (Jacarepaguá)
8h - Que Merda é Essa? - R. Garcia d'Avila, 173 - Ipanema
8h - Divinas Tretas - Praia do Flamengo, 340
8h - Piratas de Padre Miguel - R. do Irerê, 107 - Bangu
9h - Bangalafumenga - Av. Infante Dom Henrique, 75 - Glória
9h - É tudo ou nada - R. do Lavradio, 75 - Lapa
9h - Bloco da Pra Iaiá - Praça Almirante Júlio de Noronha, 86 - Leme
9h - É Tudo ou Nada - R. do Lavradio, 75 - Centro
9h - Buda da Burra - Av. Lúcio Costa, 3646 - Barra da Tijuca
10h - Cordão do Boitatá - Largo do Paço (Praça XV) - Centro
10h - Ai que Vergonha - Av. Pref. Mendes de Morais, 808 - São Conrado
10h - Banda do Bairro de Fátima - Av. Nossa Sra. de Fátima, 88 - Centro
11h - Suvaco do Gato - R. Sarg. Newton Nascimento, 33 - Paciência
11h - Arrastão da Barra de Guaratiba - Estr. da Vendinha, 871 - Barra de Guaratiba
11h - Quer Vingar Vem Pra Cá - Praça Barão de Drummond - Vila Isabel
12h - Empolga às 9 - Praça Almirante Júlio de Noronha - Leme
12h - Marcha Nerd - Largo São Francisco de Paula, s/nº - Centro
12h - Vou Te Pescar - R. C Dois Conjunto Iapi, 138 - Padre Miguel
13h - Loco Toca Raulll - Praça Tiradentes - Centro
13h - Agytoê - Praça Cardeal Câmara - Centro
13h - Bloco 442 - Largo São Francisco da Prainha - Saúde
13h - Banda do Lido - Av. Atlântica, 2150 - Copacabana
13h - Eu Amo Cerveja - R. da Carioca, 5 - Centro
13h - Cabrito Mamador - Estr. do Dendê, 213 - Tauá
13h - Vem Que Eu Te Abraço - R. C, 193 - Padre Miguel
14h - Piranha Porra Loka - Trav. do Desterro, 7 - Pedra de Guaratiba
14h - Zimbauê - Condomínio Praia da Guanabara - Ilha do Governador
14h - Simpatia é Quase Amor - R. Teixeira de Melo, 37 - Ipanema
14h - Afoxé Filhos de Gandhi do RJ - R. do Livramento, 12 - Gamboa
14h - Alegria do São Bento - R. São Cristiano, 178 - Bangu
14h - Asa Temperada - Estr. do Pacuí, 892 - Vargem Grande
15h - Badalo de Santa Teresa - R. Monte Alegre - Santa Teresa
15h - Banda do Lidinho - Praça do Lido - Copacabana
15h - Coroinha - R. Barros de Alarcão, 230 - Pedra de Guaratiba
15h - Bloco Kum - Av. Min. Edgard Romero, 114 - Madureira
16h - Império da Folia - Largo do Machado, 311 - Catete
16h - Bonecas Deslumbradas de Olaria - R. Conselheiro Paulino, 567 - Olaria
16h - Lama o bloco - R. da Floresta, 905 - Sepetiba
16h - Perereca do Grajaú - Praça Edmundo Rêgo - Grajaú
16h - Bambas do Curuzu - R. Curuzu - São Cristóvão
16h - Arteiros da Glória - R. da Glória, 190 - Glória
16h - Piranhas da Senador Nabuco - Boulevard 28 de Setembro, 223 - Vila Isabel
16h - Clube do Samba Enredo - Praça da Bandeira, 43 - Praça da Bandeira
16h - Tchetchega - R. Pernambuco, 179 - Engenho de Dentro
17h - Balanço do Pinto - R. Pinto de Figueiredo, 26 - Tijuca
17h - MSS Mangueirão - R. Auristela, 471a - Santa Cruz
17h - Mau Mau de Bangu - R. Minuanos - Bangu
17h - Virilha da Minhoca - R. Fonseca, 798 - Bangu
17h - Banda da Conceição - Praça Major Valo, 87 - Saúde
18h - Cordão da Tia Juca - Praça Saens Pena - Tijuca
18h - Toma Uma - Praia Dr. Aristão, 88 - Paquetá
