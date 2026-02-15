ºC   ºC
menu

desde 1891

assine

Domingo, 15 de de 2026

CARNAVAL

Carnaval 2026: Rio terá desfile de 56 blocos neste domingo; confira

Por JB NO CARNAVAL
[email protected]

Publicado em 15/02/2026 às 06:00

Alterado em 15/02/2026 às 09:33

A centenária Banda de Ipanema desfilou nesse sábado de Carnaval na Av. Vieira Souto Foto: Douglas Shineidr / Riotur

Neste domingo (15) de Carnaval, o Rio de Janeiro terá 56 blocos oficiais espalhados por todas as regiões da cidade. Entre eles, o Cordão do Boitatá, Simpatia é Quase Amor e Bangalafumenga. A cidade espera receber 6,8 milhões de foliões apenas nos blocos de rua. São 462 blocos autorizados a desfilar pela Riotur.  

Veja a programação 

7h - Bloco Areia - Av. Delfim Moreira, 1034 - Leblon

7h - Laranjada Samba Clube - R. Gen. Glicério, 224 - Laranjeiras

7h - Charanga Talismã Hora - Av. Meriti, 18 - Vila Kosmos

7h - Bloco do J - Largo São Francisco de Paula, 49 - Centro

7h - Fregobloco - Est. dos Três Rios, 271 - Freguesia (Jacarepaguá)

8h - Que Merda é Essa? - R. Garcia d'Avila, 173 - Ipanema

8h - Divinas Tretas - Praia do Flamengo, 340

8h - Piratas de Padre Miguel - R. do Irerê, 107 - Bangu

9h - Bangalafumenga - Av. Infante Dom Henrique, 75 - Glória

9h - É tudo ou nada - R. do Lavradio, 75 - Lapa

9h - Bloco da Pra Iaiá - Praça Almirante Júlio de Noronha, 86 - Leme

9h - É Tudo ou Nada - R. do Lavradio, 75 - Centro

9h - Buda da Burra - Av. Lúcio Costa, 3646 - Barra da Tijuca

10h - Cordão do Boitatá - Largo do Paço (Praça XV) - Centro

10h - Ai que Vergonha - Av. Pref. Mendes de Morais, 808 - São Conrado

10h - Banda do Bairro de Fátima - Av. Nossa Sra. de Fátima, 88 - Centro

11h - Suvaco do Gato - R. Sarg. Newton Nascimento, 33 - Paciência

11h - Arrastão da Barra de Guaratiba - Estr. da Vendinha, 871 - Barra de Guaratiba

11h - Quer Vingar Vem Pra Cá - Praça Barão de Drummond - Vila Isabel

12h - Empolga às 9 - Praça Almirante Júlio de Noronha - Leme

12h - Marcha Nerd - Largo São Francisco de Paula, s/nº - Centro

12h - Vou Te Pescar - R. C Dois Conjunto Iapi, 138 - Padre Miguel

13h - Loco Toca Raulll - Praça Tiradentes - Centro

13h - Agytoê - Praça Cardeal Câmara - Centro

13h - Bloco 442 - Largo São Francisco da Prainha - Saúde

13h - Banda do Lido - Av. Atlântica, 2150 - Copacabana

13h - Eu Amo Cerveja - R. da Carioca, 5 - Centro

13h - Cabrito Mamador - Estr. do Dendê, 213 - Tauá

13h - Vem Que Eu Te Abraço - R. C, 193 - Padre Miguel

14h - Piranha Porra Loka - Trav. do Desterro, 7 - Pedra de Guaratiba

14h - Zimbauê - Condomínio Praia da Guanabara - Ilha do Governador

14h - Simpatia é Quase Amor - R. Teixeira de Melo, 37 - Ipanema

14h - Afoxé Filhos de Gandhi do RJ - R. do Livramento, 12 - Gamboa

14h - Alegria do São Bento - R. São Cristiano, 178 - Bangu

14h - Asa Temperada - Estr. do Pacuí, 892 - Vargem Grande

15h - Badalo de Santa Teresa - R. Monte Alegre - Santa Teresa

15h - Banda do Lidinho - Praça do Lido - Copacabana

15h - Coroinha - R. Barros de Alarcão, 230 - Pedra de Guaratiba

15h - Bloco Kum - Av. Min. Edgard Romero, 114 - Madureira

16h - Império da Folia - Largo do Machado, 311 - Catete

16h - Bonecas Deslumbradas de Olaria - R. Conselheiro Paulino, 567 - Olaria

16h - Lama o bloco - R. da Floresta, 905 - Sepetiba

16h - Perereca do Grajaú - Praça Edmundo Rêgo - Grajaú

16h - Bambas do Curuzu - R. Curuzu - São Cristóvão

16h - Arteiros da Glória - R. da Glória, 190 - Glória

16h - Piranhas da Senador Nabuco - Boulevard 28 de Setembro, 223 - Vila Isabel

16h - Clube do Samba Enredo - Praça da Bandeira, 43 - Praça da Bandeira

16h - Tchetchega - R. Pernambuco, 179 - Engenho de Dentro

17h - Balanço do Pinto - R. Pinto de Figueiredo, 26 - Tijuca

17h - MSS Mangueirão - R. Auristela, 471a - Santa Cruz

17h - Mau Mau de Bangu - R. Minuanos - Bangu

17h - Virilha da Minhoca - R. Fonseca, 798 - Bangu

17h - Banda da Conceição - Praça Major Valo, 87 - Saúde

18h - Cordão da Tia Juca - Praça Saens Pena - Tijuca

18h - Toma Uma - Praia Dr. Aristão, 88 - Paquetá

(com Agência Brasil)

Tags:

bloco

Carnaval 2026

desfile

rio de janeiro