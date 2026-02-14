CARNAVAL
Cordão da Bola Preta abre o sábado da folia carioca: veja programação de blocos do dia
Por JB NO CARNAVAL
Publicado em 14/02/2026 às 06:01
Alterado em 14/02/2026 às 09:41
Por Ana Cristina Campos - Este sábado (14) de Carnaval no Rio de Janeiro será aberto pelo tradicional bloco Cordão da Bola Preta no circuito de megablocos na Rua Primeiro de Março, no Centro. O Cordão da Bola Preta foi fundado em 1918 e é o mais antigo da cidade.
A Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur) autorizou 462 blocos a desfilarem no carnaval carioca. A capital espera receber 6,8 milhões de foliões apenas nos blocos de rua.
Veja a programação dos blocos neste sábado (14):
CORDÃO DA BOLA PRETA
7h. Endereço: R. Primeiro de Março, 33, Centro
MULTIBLOCO
7h. Av. Henrique Valadares, 75, Centro
BLOCO EXAGERADO
7h. Praça Tiradentes, Centro
BLOCOBUSTER
7h. Praça Almirante Júlio de Noronha, 1, Leme
CÉU NA TERRA
7h. R. Almirante Alexandrino, 89, Santa Teresa
FORRÓ DA TAYLOR
7h. Largo São Francisco de Paula, 50, Centro
ESCANGALHA
8h. Rua Pacheco Leão, 20, Jardim Botânico
CORDÃO DA BOLA LARANJA
9h. Rua Jerônimo Barbalho, Campo Grande
VERDE E BRANCO DO ZUMBI
9h. R. Peixoto de Carvalho Zumbi, Ilha do Governador
BLOCÃO DA BARRA
9h. Praça do Ó, Barra da Tijuca
CANTINHO DO URUBU
9h. R. Manuel Marques, 45, Turiaçú
BLOCO DO BECO DO RATO
10h. R. Joaquim Silva, 11, Lapa
EXALTAÇÃO AO SAMBA DE ENREDO NO ARMAZÉM SENADO
10h. Avenida Gomes Freire, 256, Centro
BLOCO DO BARBAS
11h. R. Arnaldo Quintela, 120, Botafogo
BLOCO DO TAMANCO
11h. R. D, 19, Padre Miguel
BLOCO DA TERREIRADA
12h. Quinta da Boa Vista Av. Pedro II, s/n, São Cristóvão
FOGO NA CUECA
12h. Praça Edmundo Bitencourt, 721, Copacabana
SOUL DA GEMA
12h. Avenida Lúcio Costa, 3360, Barra da Tijuca
BANDA DO CHOPPINHO DA PAULA FREITAS
12h. Avenida Atlântica, 2134, Copacabana
ENREDO DO MEU SAMBA
12h. Travessa dos Tamoios, 45, Flamengo
ALTA PRESSÃO
12h. R. Coronel. Agostinho, 161, Campo Grande
BLOCO DO SERRAGENS
12h. R. Adelaide Alambari, 85, Ilha de Paquetá
BLOCO BRASIL
13h. Praça Alm. Júlio de Noronha, 1, Leme
FLOR DE LIS
13h. Largo São Francisco de Paula, Centro
ORDINÁRIOS ELÉTRICOS
13h. Avenida Infante Dom Henrique, 10, Flamengo
BATUQUEBATO
13h. Praça Tiradentes, 28, Centro
QUEM ME VIU MENTIU
13h. Praia do Zumbi, 25, Ilha do Governador
BUMBABLOCO
13h. R. Sacadura Cabral, 102, Saúde
TIGRE DO MÉIER
14h. Travessa Miracema, 29, Méier
TURMA DO GATO FUTEBOL E SAMBA
14h. R. Djalma Dutra, 262, Pilares
REBARBAS
14h. Rua da Passagem, 69, Botafogo
POMBO CORREIO
14h. Boulevard 28 de Setembro, 219, Vila Isabel
RODA MAS NÃO SAI
14h. Praça Presidente Aguirre Cerda, 17, Centro
VINIL SOCIAL DA ABOLIÇÃO
14h. R. Afonso Ferreira, 270, Engenho de Dentro
BANDA DE IPANEMA
15h. R. Gomes Carneiro, 55, Ipanema
CARIOCA DA GEMA
15h. R. dos Arcos, 24, Lapa
DNA SUBURBANO
15h. Estrada do Portela, 165, Madureira
QUILOMBO DA GLÓRIA
15h. R. Cândido Mendes, 320, Glória
AMIGOS DA ESQUINA
16h. R. Pernambuco, 886, Encantado
CORDÃO ALEGRIA DA TIJUCA
16h. R. Afonso Pena, 10, Tijuca
BAMBAS DO CURUZU
16h. R. Curuzu, São Cristóvão
CHORA 10
16h. R. São Miguel, 430, Tijuca
CORDÃO DO PRATA PRETA
16h. Praça da Harmonia, Gamboa
ACONTECEU
16h. Largo das Neves, 412, Santa Teresa
TIO TONHO
16h. R. Caungula, 217, Jacarepaguá
MULHERES BRILHANTES
16h. Boulevard 28 de Setembro, 238, Vila Isabel
BLOCO DO CAMELO
16h. Praia José Bonifácio, 83, Ilha de Paquetá
A BANDA DO LARGO DA SEGUNDA FEIRA
16h. R. Conde de Bonfim, 25, Tijuca
RIO2AMORES
16h. R. Mário Agostinelli, 155, Barra Olímpica
BLOCO DO CORSO
16h. R. Pinheiro Freire, 40 Ilha de Paquetá
ESQUENTA DE PADRE MIGUEL
17h. Travessa Santo Agostinho, 17, Padre Miguel
TIGRE DO COQUEIRO
17h. R. Barros de Alarcão, 283, Pedra de Guaratiba
CIGANAS FEITICEIRAS DE OLARIA
17h. R. Paranhos, 726, Olaria
SEU KUKA E EU DO GRAJAU
18h. R. Barão de Mesquita, 1032, Tijuca
CACHACEIROS DO ÚNICO
18h. R. Baronesa do Engenho Novo, 318, Engenho Novo
BLOCO DA AMIZADE
19h. Praia Recôncavo, 432, Sepetiba
(com Agência Brasil)