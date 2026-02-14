Cordão da Bola Preta abre o sábado da folia carioca: veja programação de blocos do dia

...

Publicado em 14/02/2026 às 06:01

Alterado em 14/02/2026 às 09:41

Foliões se divertem no 106º desfile do Cordão da Bola Preta, no centro da cidade Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Por Ana Cristina Campos - Este sábado (14) de Carnaval no Rio de Janeiro será aberto pelo tradicional bloco Cordão da Bola Preta no circuito de megablocos na Rua Primeiro de Março, no Centro. O Cordão da Bola Preta foi fundado em 1918 e é o mais antigo da cidade.

A Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur) autorizou 462 blocos a desfilarem no carnaval carioca. A capital espera receber 6,8 milhões de foliões apenas nos blocos de rua.

Veja a programação dos blocos neste sábado (14):

CORDÃO DA BOLA PRETA

7h. Endereço: R. Primeiro de Março, 33, Centro

MULTIBLOCO

7h. Av. Henrique Valadares, 75, Centro

BLOCO EXAGERADO

7h. Praça Tiradentes, Centro

BLOCOBUSTER

7h. Praça Almirante Júlio de Noronha, 1, Leme

CÉU NA TERRA

7h. R. Almirante Alexandrino, 89, Santa Teresa

FORRÓ DA TAYLOR

7h. Largo São Francisco de Paula, 50, Centro

ESCANGALHA

8h. Rua Pacheco Leão, 20, Jardim Botânico

CORDÃO DA BOLA LARANJA

9h. Rua Jerônimo Barbalho, Campo Grande

VERDE E BRANCO DO ZUMBI

9h. R. Peixoto de Carvalho Zumbi, Ilha do Governador

BLOCÃO DA BARRA

9h. Praça do Ó, Barra da Tijuca

CANTINHO DO URUBU

9h. R. Manuel Marques, 45, Turiaçú

BLOCO DO BECO DO RATO

10h. R. Joaquim Silva, 11, Lapa

EXALTAÇÃO AO SAMBA DE ENREDO NO ARMAZÉM SENADO

10h. Avenida Gomes Freire, 256, Centro

BLOCO DO BARBAS

11h. R. Arnaldo Quintela, 120, Botafogo

BLOCO DO TAMANCO

11h. R. D, 19, Padre Miguel

BLOCO DA TERREIRADA

12h. Quinta da Boa Vista Av. Pedro II, s/n, São Cristóvão

FOGO NA CUECA

12h. Praça Edmundo Bitencourt, 721, Copacabana

SOUL DA GEMA

12h. Avenida Lúcio Costa, 3360, Barra da Tijuca

BANDA DO CHOPPINHO DA PAULA FREITAS

12h. Avenida Atlântica, 2134, Copacabana

ENREDO DO MEU SAMBA

12h. Travessa dos Tamoios, 45, Flamengo

ALTA PRESSÃO

12h. R. Coronel. Agostinho, 161, Campo Grande

BLOCO DO SERRAGENS

12h. R. Adelaide Alambari, 85, Ilha de Paquetá

BLOCO BRASIL

13h. Praça Alm. Júlio de Noronha, 1, Leme

FLOR DE LIS

13h. Largo São Francisco de Paula, Centro

ORDINÁRIOS ELÉTRICOS

13h. Avenida Infante Dom Henrique, 10, Flamengo

BATUQUEBATO

13h. Praça Tiradentes, 28, Centro

QUEM ME VIU MENTIU

13h. Praia do Zumbi, 25, Ilha do Governador

BUMBABLOCO

13h. R. Sacadura Cabral, 102, Saúde

TIGRE DO MÉIER

14h. Travessa Miracema, 29, Méier

TURMA DO GATO FUTEBOL E SAMBA

14h. R. Djalma Dutra, 262, Pilares

REBARBAS

14h. Rua da Passagem, 69, Botafogo

POMBO CORREIO

14h. Boulevard 28 de Setembro, 219, Vila Isabel

RODA MAS NÃO SAI

14h. Praça Presidente Aguirre Cerda, 17, Centro

VINIL SOCIAL DA ABOLIÇÃO

14h. R. Afonso Ferreira, 270, Engenho de Dentro

BANDA DE IPANEMA

15h. R. Gomes Carneiro, 55, Ipanema

CARIOCA DA GEMA

15h. R. dos Arcos, 24, Lapa

DNA SUBURBANO

15h. Estrada do Portela, 165, Madureira

QUILOMBO DA GLÓRIA

15h. R. Cândido Mendes, 320, Glória

AMIGOS DA ESQUINA

16h. R. Pernambuco, 886, Encantado

CORDÃO ALEGRIA DA TIJUCA

16h. R. Afonso Pena, 10, Tijuca

BAMBAS DO CURUZU

16h. R. Curuzu, São Cristóvão

CHORA 10

16h. R. São Miguel, 430, Tijuca

CORDÃO DO PRATA PRETA

16h. Praça da Harmonia, Gamboa

ACONTECEU

16h. Largo das Neves, 412, Santa Teresa

TIO TONHO

16h. R. Caungula, 217, Jacarepaguá

MULHERES BRILHANTES

16h. Boulevard 28 de Setembro, 238, Vila Isabel

BLOCO DO CAMELO

16h. Praia José Bonifácio, 83, Ilha de Paquetá

A BANDA DO LARGO DA SEGUNDA FEIRA

16h. R. Conde de Bonfim, 25, Tijuca

RIO2AMORES

16h. R. Mário Agostinelli, 155, Barra Olímpica

BLOCO DO CORSO

16h. R. Pinheiro Freire, 40 Ilha de Paquetá

ESQUENTA DE PADRE MIGUEL

17h. Travessa Santo Agostinho, 17, Padre Miguel

TIGRE DO COQUEIRO

17h. R. Barros de Alarcão, 283, Pedra de Guaratiba

CIGANAS FEITICEIRAS DE OLARIA

17h. R. Paranhos, 726, Olaria

SEU KUKA E EU DO GRAJAU

18h. R. Barão de Mesquita, 1032, Tijuca

CACHACEIROS DO ÚNICO

18h. R. Baronesa do Engenho Novo, 318, Engenho Novo

BLOCO DA AMIZADE

19h. Praia Recôncavo, 432, Sepetiba

(com Agência Brasil)