Enredo da Viradouro, Mestre Ciça desfilará no comando da bateria

...

Publicado em 08/02/2026 às 11:32

Alterado em 08/02/2026 às 11:47

Os compositores Nelson Cavaquinho (1911-1986) e Guilherme de Brito (1922-2006) pediram em um samba que homenagens fossem prestadas a eles em vida. Composição cantada na primeira metade da década de 1970 por Nelson Gonçalves, "Quando eu me chamar saudade" traz o recado:

"Me dê as flores em vida/ Para aliviar meus ais/ Depois que eu me chamar saudade/ Não preciso de vaidade/ Quero preces e nada mais."

Flores em vida terá Ciça, do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Viradouro, agremiação de Niterói da qual é mestre de bateria e pela qual vai desfilar no Sambódromo, segunda-feira (16), como o grande homenageado do enredo.

A razão da mesura ao mestre são os 70 anos que Ciça (Moacyr da Silva Pinto no registro civil) completará em julho. O mais longevo mestre de bateria em atividade.

As baterias das escolas de samba são chamadas de coração rítmico da agremiação e alma do desfile, porque conduzem os passistas e mobilizam as arquibancadas. São mestres como Ciça que fazem os arranjos das baterias, ensinam e ensaiam os percussionistas e lideram seus músicos para empolgarem a massa de 120 mil espectadores presentes no Sambódromo. Um ofício para poucos.

Homenageado e julgado

"É uma honra estar sendo homenageado e estar ao mesmo tempo sendo julgado. Uma coisa inédita em vida, esse acontecimento. Estou vivendo um momento único. Está sendo muito legal, muito bacana", relata com emoção Mestre Ciça à reportagem da Agência Brasil.

O mestre homenageado não desfilará em carro alegórico. Virá no chão, conduzindo a bateria, um dos quesitos avaliados pelos jurados.

Além da Viradouro, Ciça já regeu as baterias da Unidos da Tijuca, Grande Rio, União da Ilha e Estácio de Sá, onde começou em 1988. O mestre, reconhecido pelas bem ensaiadas paradinhas, liderou a percussão em dois dos três carnavais vencidos pela Viradouro (2020 e 2024) e em um desfile vencido pela Estácio de Sá (1992).

O currículo de Ciça pesou na decisão sobre qual seria o tema da Viradouro de 2026.

"Nós tínhamos algumas possibilidades de enredo que acabaram não vingando, porque uma escola lançou um enredo muito próximo do nosso. E aí o presidente Marcelinho [presidente de honra, Marcelo Calil Petrus] trouxe a possibilidade de fazermos o Mestre Ciça", revela Tarcísio Zanon, carnavalesco da Viradouro.

"A gente ficou muito feliz em fazer essa homenagem, de contar a história desse grande sambista, uma história incrível", elogia Zanon. "A pesquisa foi muito gostosa de fazer. Mestre Ciça é muito acessível, muito próximo da gente".

A história de Mestre Ciça será contada em 23 alas por até 3,5 mil componentes. Eles vão cantar "Se eu for morrer de amor, que seja no samba/ Sou Viradouro, onde a arte o consagrou/ Não esperamos a saudade pra cantar/ Do mestre dos mestres, herdei o tambor", como diz o refrão do samba-enredo "Pra cima, Ciça!", uma reverência assinada por 12 compositores: Claudio Mattos, Renan Gemeo, Rodrigo Gêmeo, Lucas Neves, Rodrigo Rolla, Ronaldo Maiatto, Bertolo, Silvio Mesquita, Marcelo Adnet, Thiago Meiners, Anderson Lemos e Sandrinho.

Conheça os enredos e a ordem dos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro

1º dia domingo (15/2)

Acadêmicos de Niterói - Do Alto do Mulungu Surge a Esperança: Lula, o Operário do Brasil;

Imperatriz Leopoldinense - Camaleônico;

Portela - O Mistério do Príncipe do Bará;

Estação Primeira de Mangueira - Mestre Sacacá do Encanto Tucuju o Guardião da Amazônia Negra

2º dia - segunda-feira (16/2)

Mocidade Independente de Padre Miguel - Rita Lee, a Padroeira da Liberdade;

BeijaFlor de Nilópolis - Bembé do Mercado;

Unidos do Viradouro - Pra Cima, Ciça;

Unidos da Tijuca - Carolina Maria de Jesus.

3º dia - terça-feira (17/2)

Paraíso do Tuiuti - Lonã Ifá Lukumi;

Unidos de Vila Isabel - Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África;

Acadêmicos do Grande Rio - A Nação do Mangue;

Acadêmicos do Salgueiro - A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau.

(com Gilberto Costa - Agência Brasil)