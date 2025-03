Escolas de samba do Rio tentam reverter penalidades

Publicado em 08/03/2025 às 19:23

Alterado em 08/03/2025 às 19:23

Por Tâmara Freire - Três escolas do carnaval do Rio de Janeiro apresentaram recursos à Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial - Liesa por causa de notas recebidas na apuração:

. Acadêmicos do Grande Rio, segunda colocada

. Unidos de Padre Miguel, rebaixada para a Série Ouro

. Unidos da Tijuca, que ficou em nono lugar, e recebeu uma multa de R$ 80 mil

A Liesa informou, em nota, que seu departamento jurídico "já tomou ciência" dos recursos "e irá analisá-los, seguindo o regulamento do carnaval". A Liga disse também que não pode detalhar o conteúdo dos recursos, nem estimar o tempo de apreciação.

Justificativas

A Unidos da Tijuca não busca melhorar sua classificação, mas se livrar da multa pecuniária aplicada porque a escola teria excedido o tempo reservado para retirar suas alegorias da avenida. "A agremiação não deixou alegorias no local e consequentemente não prejudicou a saída da Beija-Flor, segunda escola a desfilar na mesma noite", declarou por meio de sua assessoria.

Por outro lado, a Grande Rio, que deixou de ser campeã por apenas um décimo, tenta dividir o campeonato com a Beija-Flor, questionando a pontuação recebida no quesito Bateria. Em todos os quesitos, a menor nota atribuída à escola é descontada, mas como a Grande Rio recebeu duas notas 9,9, uma delas foi contada, o que tirou a escola da primeira colocação.

O jurado Ary Jaime Cohen penalizou a Grande Rio porque "a resposta das caixas sugeriu uma imprecisão com efeito de flam", termo que indica falta de sincronia entre os instrumentos. Já a jurada Geiza Carvalho assinalou que "não houve projeção sonora" dos curimbós utilizados pela bateria.

A Unidos de Padre Miguel, que recebeu a pior pontuação e, portanto, foi rebaixada, declarou que encontrou inconsistências graves nas justificativas dadas pelos jurados "incluindo penalizações em quesitos específicos devido a uma falha técnica no caminhão de som – um problema alheio à responsabilidade da Unidos de Padre Miguel e que não deveria ter resultado em perda de pontos."

Iorubá

Uma das penalidades aplicadas à Unidos de Padre Miguel deu origem a um a movimento de protesto nas redes sociais. A jurada Ana Paula Fernandes, que avaliou o quesito samba-enredo, atribuiu nota 9,7 à agremiação e retirou 1 décimo por considerar que a letra tem "trechos de difícil entendimento devido ao excesso de termos em iorubá", língua de origem africana, e que exerce grande influência no idioma falado no Brasil.

Este ano, a Unidos de Padre Miguel desfilou com o enredo "Egbé Iya Nassô", que falou sobre a trajetória da princesa africana Iyá Nassô, uma das principais semeadoras do culto aos orixás no Brasil. O enredo também homenageou os 200 anos da Casa Branca do Engenho Velho, considerado o mais antigo templo afro-brasileiro ainda em funcionamento.

O professor de história, escritor e compositor Luiz Antônio Simas é um dos especialistas que considerou o argumento inadequado.

Em um post compartilhado pela escola, declarou: "Um enredo inspirado na cultura do candomblé não pode ter expressões ligadas ao candomblé? Elas são constituintes das falas brasileiras e o iorubá é, inclusive, patrimônio imaterial do Rio de Janeiro desde 2018". (com Agência Brasil)