PM: reconhecimento facial auxiliou a prisão de 500 pessoas no Rio

Publicado em 05/03/2025 às 08:00

Alterado em 05/03/2025 às 08:01

Por Douglas Corrêa - O sistema de reconhecimento facial, implantado pela Polícia Militar do Rio, em dezembro de 2024, já auxiliou a corporação a efetuar 500 prisões. A marca foi atingida nessa terça-feira de carnaval (4), nas proximidades do Sambódromo do Rio, por policiais militares do 4° batalhão (São Cristóvão) que prenderam um homem com mandado de prisão expedido pela Justiça por crime de roubo.

A tecnologia de ponta é usada no planejamento especial elaborado pela Secretaria de Estado de Polícia Militar para a segurança do carnaval. Desde 28 de fevereiro, já identificou 12 pessoas com mandados de prisão em aberto, cinco delas na região central do Rio de Janeiro.

O núcleo central da área tecnológica da corporação monitora, por câmeras, a movimentação nas áreas de desfiles de escolas de samba, blocos de rua, orla marítima e outros pontos turísticos, além de rodovias e estações de transporte coletivo. "O governo do estado tem investido muito em tecnologia para empregá-la na área de segurança. Hoje, não há um local de grande concentração de público que não esteja sendo monitorado", afirmou o secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira.

O sistema de videomonitoramento urbano está interligado a mais de 260 mil dispositivos (câmeras e alarmes) instalados em vias públicas em todo o estado. Parte das câmeras está equipada com softwares de reconhecimento facial e leitura de placas, instaladas em locais estratégicos.

Além dos 260 mil dispositivos, também estão interligadas ao sistema, as 13 mil câmeras corporais portáteis utilizadas por policiais militares, bem como câmeras instaladas em helicópteros e drones do Grupamento Aeromóvel (GAM). (com Agência Brasil)