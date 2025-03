Camarote Cafe de La Musique Alma Rio estreia na Sapucaí

Novo espaço promete elevar a experiência dos supercamarotes no Carnaval do Rio com conceito premium de entretenimento e hospitalidade

Publicado em 01/03/2025 às 11:00

Alterado em 01/03/2025 às 11:06

Alessandra Pirotelli no comando do novo camarote da Sapucaí Foto: divulgação

O Carnaval carioca ganha um espaço novo para convidados exclusivos com a estreia do Camarote Cafe de La Musique Alma Rio. Idealizado e liderado pela empresária e especialista em hospitalidade Alessandra Pirotelli, em parceria com Álvaro Garnero, Bernardo Amaral, Pedro Caldas, Guga Pereira e o Grupo Live, traz um conceito inovador e sofisticado para a Sapucaí. Com um ambiente luxuoso, programação musical exclusiva e alta gastronomia, o lugar se consolida como um dos destinos mais desejados da folia carioca.



O camarote nasceu da fusão entre a experiência de Alessandra Pirotelli, referência na criação dos maiores supercamarotes da Sapucaí no formato atual, e a forte identidade da marca Cafe de La Musique, reconhecida nacional e internacionalmente como um dos principais players do entretenimento de luxo.



A essência da badalada rede de dinning e beach club no Brasil e exterior, que completa 20 anos desde sua fundação, retorna ao mercado com a curadoria de empresários de destaque no Carnaval e na cena musical brasileira, levando o espírito da marca para os sete dias do Sambódromo.



Camarote Cafe de La Musique Alma Rio: 1.000 convidados por noite Foto: divulgação

Exclusividade para convidados

Com 2.500 m² distribuídos em três andares, o camarote oferece um lounge externo com vista privilegiada para os desfiles, open bar premium, alta gastronomia e uma curadoria musical de renome. A experiência foi cuidadosamente projetada para um público seleto de até 1.000 convidados, garantindo conforto, sofisticação e privacidade.

Programação musical de peso

O line-up reflete a proposta do camarote de ser um destino diferenciado, mesclando grandes nomes da música brasileira e atrações internacionais. Entre os artistas já confirmados estão Seu Jorge, Marcelo D2, Silva, DJ BLONDISH com seu label Abracadabra e Fatboy Slim. Além disso, o espaço contará com um nightclub eletrônico, trazendo DJs nacionais e internacionais para noites memoráveis no coração do Carnaval.

Conforto e sofisticação

Além da infraestrutura, o camarote oferecerá:

Ponto de encontro exclusivo no Jockey Club, com serviços premium como customização de camisetas, concierge, drinks especiais e transporte VIP para a Sapucaí.

Áreas de descanso e amenities premium, garantindo máximo conforto para os convidados.



Projeto arquitetônico assinado por João Uchôa, renomado arquiteto e urbanista responsável por grandes projetos como Rock in Rio e Cidade do Samba.

Tradição e inovação

O Camarote Cafe de La Musique Alma Rio combina a tradição da hospitalidade com a inovação na curadoria de experiências. Com estrutura e alto investimento, o espaço promete ser o epicentro do público que busca exclusividade e sofisticação durante os desfiles das escolas de samba

Programação

01/03 – Unreleased Arodes / convidado especial Martin Rola / Almeida e Dudu Linhares;

02/03 - Desiree / Convidado especial: Almeida / DJ Samhara e Seu Jorge;

03/03 – Damian Lazarus / Fatboy Slim / Aline Rocha/ Almeida/ Jopin e Silva;

04/03 – Adam Port / Malive B2B Unfazed, Milk Donna / Almeida B2B OCËR e Marcelo D2;

05/03 – Marco Carola / Mita Gami / Pete Tong / Jackson;

08/03 – Abracadabra / Blond: Ish / Miguelle and Tons / Milk Donna / Almeida.