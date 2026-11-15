Enem 2026: segundo dia de provas acontece neste domingo

Candidatos fazem matemÃ¡tica e ciÃªncias da natureza sob regras rÃ­gidas de horÃ¡rio, identificaÃ§Ã£o e uso de materiais

Publicado em 15/11/2026 Ã s 10:00

Alterado em 15/11/2026 Ã s 12:23

Candidatos chegam cedo para evitar surpresas antes da prova no segundo dia do Enem (2024); arquivo Foto: Jose Cruz/Agência Brasil

Mais de 5,05 milhões de inscritos confirmados podem participar do segundo domingo de prova, neste dia 15. A aplicação ocorre em 1.901 municípios de todas as 27 unidades da Federação, com 14,8 mil locais de prova, 184 mil salas e cerca de 600 mil profissionais mobilizados em todo o país.

Mesmo os candidatos que faltaram ao primeiro domingo, no dia 8, podem comparecer normalmente ao segundo dia. Nesta etapa, os participantes respondem às provas de matemática e de ciências da natureza, que incluem química, física e biologia.

Horários e duração da prova

O exame segue o horário oficial de Brasília em todo o país. Os portões abrem às 12h e fecham pontualmente às 13h, sem possibilidade de entrada depois disso. A prova começa às 13h30 e termina às 18h30.

Os candidatos terão cinco horas para responder às 90 questões objetivas e preencher o cartão-resposta. Quem tem solicitação aprovada de tempo adicional pelo Inep ganha 60 minutos extras; no caso de videoprova em Libras, o acréscimo é de 120 minutos. Não há prorrogação além do previsto em edital.

O que levar e o que evitar

Para fazer o Enem, é obrigatório apresentar documento oficial original com foto, como RG, passaporte ou CNH. Documentos digitais também são aceitos nos aplicativos oficiais, incluindo e-Título, CIN, CNH Digital e RG Digital, mas prints de tela não valem. Também é necessário usar caneta esferográfica preta de material transparente.

Lanches podem ser levados, desde que vistoriados pelo chefe de sala, e a garrafa de água precisa ser transparente. Já eletrônicos, óculos escuros, boné, gorro, caneta não transparente e outros objetos proibidos devem ficar desligados e lacrados no envelope porta-objetos durante toda a prova.

Cartão-resposta e regras de eliminação

O cartão-resposta é o documento oficial usado na correção, por isso exige atenção total. As marcações devem ser feitas apenas com caneta preta transparente, sem rasuras ou emendas. O participante também precisa preencher os dados solicitados, marcar a cor da prova, copiar a frase de segurança e assinar o documento antes de entregá-lo ao fiscal.

Descuidos no preenchimento podem reduzir a nota ou até eliminar o candidato, assim como sair da sala antes do tempo mínimo, usar material proibido, se comunicar indevidamente, fotografar a prova ou recusar procedimentos de identificação. O envelope com objetos deve permanecer lacrado e sob a carteira durante toda a aplicação.

Declaração de comparecimento e importância do exame

Quem precisar comprovar presença deve imprimir a Declaração de Comparecimento na Página do Participante, com login Gov.br. O documento é único para cada dia de aplicação e deve ser assinado pelo chefe de sala no momento da identificação.

O Enem continua sendo a principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil, com uso das notas no Sisu, Prouni e Fies. Os resultados também podem ser aproveitados em instituições de Portugal conveniadas com o Inep, além de servir para certificação do ensino médio e avaliação de competências do fim da educação básica. (reportagem ampliada com informações da Agência Brasil)