A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 teve como tema “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”, divulgado pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, nas redes sociais. A prova começou em todo o país às 13h30, no horário de Brasília, depois do fechamento dos portões às 13h.

Como uma das etapas mais importantes do exame, a redação pode influenciar de forma decisiva o resultado final do candidato. O texto corresponde a 20% da nota do Enem e exige atenção ao tipo textual pedido, às regras do edital e ao tempo de prova.

Como a redação é avaliada

O participante deve escrever um texto dissertativo-argumentativo, com mínimo de oito e máximo de 30 linhas. Cada candidato recebe uma folha de rascunho, mas somente a versão passada a limpo na Folha de Redação é corrigida pelos avaliadores.

A nota é distribuída entre cinco competências, cada uma com pontuação de 0 a 200 pontos, totalizando até 1.000. A avaliação considera domínio da escrita formal, compreensão da proposta, organização de argumentos, uso de mecanismos linguísticos e elaboração de proposta de intervenção respeitando os direitos humanos.

O que pode zerar a redação

O edital prevê situações que podem levar à anulação ou à nota zero. Entre elas estão fuga ao tema, texto com menos de oito linhas, inclusão de trecho desconectado da proposta, desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa e desrespeito à seriedade do exame.

Por isso, além de escrever bem, o candidato precisa reservar tempo para revisar e transcrever o texto com cuidado. Conhecer o estilo da prova e o Guia do Participante ajuda a evitar erros que comprometem o desempenho.

Últimos temas da redação

Nos anos anteriores, o Enem abordou assuntos de forte impacto social, como envelhecimento, herança africana, trabalho de cuidado realizado pela mulher, povos tradicionais, invisibilidade e registro civil, estigma associado às doenças mentais, democratização do acesso ao cinema e manipulação do comportamento do usuário na internet.

O histórico mostra que a prova costuma cobrar temas ligados a cidadania, direitos sociais e desafios da sociedade brasileira. Isso reforça a importância de uma preparação ampla, com repertório sociocultural e prática de argumentação.