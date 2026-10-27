Enem 2026 tem local de prova divulgado pelo Inep

Participantes jÃ¡ podem consultar o cartÃ£o de confirmaÃ§Ã£o com todas as informaÃ§Ãµes da aplicaÃ§Ã£o

Publicado em 27/10/2026 Ã s 16:43

Alterado em 27/10/2026 Ã s 16:43

Candidatos chegam cedo para evitar surpresas antes da prova no segundo dia do Enem (2024); arquivo Foto: Jose Cruz/Agência Brasil

Os participantes do Enem 2026 já podem verificar onde farão a prova nos domingos 8 e 15 de novembro. O Inep liberou nesta terça-feira (27) o Cartão de Confirmação de Inscrição com a indicação do local, disponível na Página do Participante mediante acesso com senha da conta Gov.br.

Além do endereço do exame, o documento reúne informações essenciais para o candidato, como número de inscrição, data e horário de aplicação. Quando houver, também constam os dados referentes ao atendimento especializado e ao uso do nome social autorizado pelo instituto.

O que leva o candidato no dia do exame

O Inep informa que não é obrigatório apresentar o Cartão de Confirmação no dia da prova, mas recomenda que o participante leve o documento para evitar contratempos. A orientação é útil para conferir com antecedência o local exato e reduzir o risco de erros na chegada ao endereço de aplicação.

Como o Enem será realizado em dois domingos, é importante que o inscrito revise as informações antes de cada dia de avaliação. O cartão ajuda a organizar a rotina do candidato e a confirmar os dados oficiais divulgados pelo sistema do exame.

Como serão as provas do Enem 2026

O exame será aplicado em todo o país, nas 27 unidades da federação, no turno da tarde. No primeiro domingo, os candidatos farão a redação e as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, além de ciências humanas e suas tecnologias.

No segundo dia, serão aplicadas as questões de ciências da natureza e suas tecnologias, além de matemática. Cada área terá 45 questões, e os estudantes contarão com cinco horas para concluir a prova em cada domingo, exceto no primeiro dia, que terá duração de cinco horas e 30 minutos.

Importância do exame e novidades da edição

O MEC registrou mais de 5 milhões de inscrições nesta edição, reforçando a relevância do Enem como principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. As notas podem ser usadas em programas como Sisu, Prouni e Fies, além de processos seletivos de instituições públicas e privadas.

Os resultados individuais também podem ser aproveitados em instituições de ensino de Portugal conveniadas com o Inep. Desde 2025, o exame voltou a permitir a certificação da conclusão do ensino médio para participantes com 18 anos ou mais e, pela primeira vez, também passou a avaliar o domínio de competências esperadas ao final dessa etapa por meio do Saeb. (com informações da Agência Brasil)